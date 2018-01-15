В мэрии не получали заявок о переименовании Большого Девятинского переулка у посольства США в Североамериканский тупик
В мэрии пока не получали заявок о переименовании Большого Девятинского переулка у посольства США в Североамериканский тупик. Об этом ТАСС сообщили в городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц. Ранее с такой инициативой выступил глава думского Комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
Комментарии8
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czerni 15 января 2018 | 18:36
Элдепердёжник, что ли?
ajsenev 15 января 2018 | 18:42
Провинциальная убогость, прущий из всех дыр комплекс неполноценности. Угомонитесь, нашими внутренними делами займитесь, наконец.
malanoff 15 января 2018 | 18:46
ajsenev: Они там в Мэрии зачесались все. Сейчас переименуют и сами невыездными станут. А им это надо ? Ну будем поглядеть.
ostapbey 15 января 2018 | 18:38
прямо как дети..
Даже..
apontiy 15 января 2018 | 18:41
ostapbey: "разве это дети? Это же сволочи!"
listen_up 15 января 2018 | 18:43
Я же предложил Жириновский тупик. Такой вариант должны утвердить
savbensmb 15 января 2018 | 18:44
Тупик, не тупик доллАр всю Россию кормит. Введи уголовную статью с вышкой за валюту... спички будут дефицитом. Своего то ничего нет. Всё привозное.
tatiana_pelipeiko Татьяна Пелипейко 15 января 2018 | 18:47
Щаз им РПЦ позволит! :))
(Это в честь церкви Девяти мучеников.)