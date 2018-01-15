В мэрии не получали заявок о переименовании Большого Девятинского переулка у посольства США в Североамериканский тупик

В мэрии пока не получали заявок о переименовании Большого Девятинского переулка у посольства США в Североамериканский тупик. Об этом ТАСС сообщили в городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц. Ранее с такой инициативой выступил глава думского Комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.