Фонд «Пятое время года», обеспечивающий деятельность предвыборного штаба Навального, подал встречный иск к Минюсту

Фонд «Пятое время года», обеспечивающий деятельность предвыборного штаба Алексея Навального, подал встречный иск к Минюсту. Как заявил юрист фонда Иван Жданов, «Пятое время года» просит признать незаконными проверки, на основании которых Минюст попросил о ликвидации фонда. Иск Минюста будет рассмотрен 22 января.