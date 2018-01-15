Фонд «Пятое время года», обеспечивающий деятельность предвыборного штаба Навального, подал встречный иск к Минюсту
Фонд «Пятое время года», обеспечивающий деятельность предвыборного штаба Алексея Навального, подал встречный иск к Минюсту. Как заявил юрист фонда Иван Жданов, «Пятое время года» просит признать незаконными проверки, на основании которых Минюст попросил о ликвидации фонда. Иск Минюста будет рассмотрен 22 января.
Комментарии2
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vor_m_b_h 15 января 2018 | 18:40
Пятая точка опоры - задница?
max3446 15 января 2018 | 18:46
Да уж... видать в этом фонде юристов как таковых вообще нет. Откуда они свои дипломы взяли, вот в чем вопрос