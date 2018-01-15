С завтрашнего дня все слушания по делу Никиты Белых будут проходить в СИЗО «Матросская тишина»
Такое решение приняла судья Татьяна Васюченко. По ее словам, бывший кировский губернатор тяжело переносит ежедневную доставку в суд. При этом, как отмечает «Медиазона», процесс будет проходить в закрытом режиме.
Судебные заседания, как отмечает «Новая газета», в последнее время несколько раз приходилось прерывать для того, чтобы медики осмотрели Белых.
Комментарии4
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ansh 15 января 2018 | 18:34
Тяжела жизнь взяточника. За взяткой, в Москву, чел приехал за несколько сот километров.
А как отвечать – по Москве поездка в тягость.
romashka__ 15 января 2018 | 18:37
ansh: Ты это Путину скажи и ОПГ.
СВОБОДУ Никите Белых!
ansh 15 января 2018 | 18:43
romashka__: Вы знаете, я не за Путина.
Но разве Путин ему всучил взятку? Напомню, Белых взят с ПОЛИЧНЫМ.
Потому то и приуныли болельщики жуликов и воров.
Как, имея толику адекватности, чела защищать, когда он взят с ПОЛИЧНЫМ?!
Только избавьте меня от тягомотины - взял для нужд региона, города, церкви...
Взял? Взял. Отвечай, паскудник.
m_doc 15 января 2018 | 18:41
ansh: Ему всего 42 года, а он из себя умирающего лебедя корчит.