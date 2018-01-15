С завтрашнего дня все слушания по делу Никиты Белых будут проходить в СИЗО «Матросская тишина»

Такое решение приняла судья Татьяна Васюченко. По ее словам, бывший кировский губернатор тяжело переносит ежедневную доставку в суд. При этом, как отмечает «Медиазона», процесс будет проходить в закрытом режиме.

Судебные заседания, как отмечает «Новая газета», в последнее время несколько раз приходилось прерывать для того, чтобы медики осмотрели Белых.