С учениками пермской школы после сегодняшней поножовщины работают психологи

Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе областной администрации. Для родителей пострадавших детей в больнице проводятся консультации. Завтра школа работать не будет в связи с проведением следственных действий. Для учеников будут организованы выездные уроки.

В результате драки с применением ножей, устроенной двумя подростками, в школе пострадали 15 человек – главным образом, учащиеся младших классов.