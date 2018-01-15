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18:30, 15 января 2018

С учениками пермской школы после сегодняшней поножовщины работают психологи

Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе областной администрации. Для родителей пострадавших детей в больнице проводятся консультации. Завтра школа работать не будет в связи с проведением следственных действий. Для учеников будут организованы выездные уроки.

В результате драки с применением ножей, устроенной двумя подростками, в школе пострадали 15 человек – главным образом, учащиеся младших классов.

Комментарии

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abuvgrobu 15 января 2018 | 18:40

"Идея нападения принадлежала Льву Б. Его сообщник Александр Б. поддержал такое предложение.
Уже стало известно, что за несколько дней до сегодняшнего нападения Лев Б. заявлял своему знакомому, что хочет устроить "нечто в школе", не уточняя, что именно.
По последним данным, в ходе сегодняшнего нападения ранения получили 15 человек, в том числе и двое нападавших. Они и учительница получили самые тяжёлые травмы.
---
- То есть оружие они не прятали в сумке?

- Нет, они ворвались в класс и ножи у них были наготове. Сначала напали на нашу учительницу. Мы испугались, закричали и стали выбегать из класса.

- Ножи были большие?

- Да, огромные ножи, не такие, как на кухне. Мы такие только в кино видели.

- Они на всех детей нападали или выборочно?

- Кто ближе всех сидел, на тех и нападали. Нам казалось, что они планировали зарезать весь класс."
И что это, "драка между учениками" ?..

r88w556xl4 15 января 2018 | 18:43

Экстремизм действий и планов т.н. "оппозиции" захватывает больные и юные умы, рождая таких чудовищ, как данное нападение.

Выяснилось, что нападавший был сторонником Навального.

"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального. Как видно из этих постов, когда у Биджакова спрашивали, почему он поддерживает идеи блогера, Лев отвечал, что ему все равно, кто развалит страну. Вот такая позиция. А Россию он не иначе как «страной рабов» и не называл.

Алексей Навальный, так рвавшийся в президенты РФ, считал, что ему все позволено – шантажировать власть, нарушать законы РФ. Ему никогда не нужны были митинги в разрешенных местах. Он собирал разношерстную толпу своих сторонников на незаконные акции, подставляя их под дубинки Росгвардии и выковывая таким образом "ядро оппозиции". Это, видимо, и дало повод 16-летним пермским парням думать точно также - в России все дозволено."

poluputing 15 января 2018 | 18:44

психологи выявляют будущих гиви и моторол? А дают ли они рекомендацию выбросить телевизор?

r88w556xl4 15 января 2018 | 18:48

poluputing: Как выяснилось, нападавший Биджаков был увлечён идеями Навального. Так что твой в***сер - мимо.

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