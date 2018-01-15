Болельщики прислали более 3 млн заявок на приобретение билетов на матчи чемпионата мира в России

Болельщики прислали более трех миллионов заявок на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России в рамках второго этапа программы.

После первого этапа была реализовано более 700 000 билетов. Для их получения нужно было оставить заявку на специальной странице официального сайта ФИФА. Поскольку запросов оказалось больше запланированного, организаторы провели специальную лотерею. Точно такая же схема будет применена и сейчас с той лишь разницей, что на первом этапе билеты покупались вслепую ибо результатов жеребьевки тогда никто не знал. После того, как она состоялась, фанаты могут сделать осознанный выбор, но забронировать место на трибуне матча открытия и финала пока нельзя. Такая возможность появится позднее.

Наибольшее количество заявок, что естественно, пришло от российских любителей футбола. Только 38 процентов затребовали иностранцы. В марте нераспроданные во время второго этапа билеты можно будет купить на сайте в порядке живой очереди, но сделать это очень сложно, поскольку они исчезают мгновенно. Российские любители футбола получат возможность на приобретение билетов четвертой категории, которые дешевле остальных. Матч группового турнира можно будет посмотреть менее, чем за 1300 рублей, а полуфинал за четыре с половиной.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля этого года.