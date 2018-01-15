Знаменитый биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален не включен в состав сборной Норвегии на олимпиаду в Пхенчхане, — решение принял национальный олимпийский комитет. На последнем этапе кубка мира Бьерндален занял 42-е место в индивидуальной гонке. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе сильнейших, что гарантировало бы участие в Олимпиаде.

Бьерндален — самый титулованный спортсмен в истории зимних игр. У него 13 олимпийских наград, в том числе восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира. Биатлонисту 43 года.