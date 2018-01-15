Отношение немцев к своему канцлеру в последнее время резко изменилось

Половина избирателей хотели бы в два раза сократить следующий срок пребывания Ангелы Меркель на этом посту. Граждане Германии также считают перезагрузку большой правительственной коалиции вынужденным шагом.

Актуальный опрос социологического института «Форса» показывает, что политические настроения в Германии сложны как никогда. Лишь 8 процентов немцев полагают, что новая большая коалиция представит программу кардинальных изменений. 90 процентов опрошенных считают ее «союзом по расчету» за неимением альтернативы для создания функционирующего кабинета министров ФРГ. Две третьих немцев исходят из того, что в германской политике все останется по-прежнему. Так или иначе, 59 процентов избирателей надеется, что новое правительство продержится у власти положенные четыре года. Однако лишь 43 процента желают все это время видеть председателя ХДС Ангелу Меркель во главе кабинета министров. Половина опрошенных надеется, что она через два года покинет этот пост и однопартийцы найдут ей достойную замену. Лидера СДПГ Мартина Шульца немцы не хотят прочить даже в министры. За его кандидатуру на пост канцлера выступают лишь 19 процентов. Настроения немецких избирателей свидетельствуют о некоей политической усталости и желании перемен в партийной раскладке правительства Германии. Многие до сих пор сожалеют о том, что христианским и свободным демократам не удалось договориться с «зелеными» о создании коалиции «Ямайка».

Однако лишь четверть опрошенных хотели бы видеть у власти правительство меньшинства. Примерно столько же респондентов уверены, что новые выборы изменят ситуацию к лучшему. Тем не менее, как следует из опроса, в этом случае раскладка партийного ландшафта бундестага не изменится.