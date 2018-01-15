Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал законодательно урегулировать работу частных военных компаний. Глава МИД не исключил, что со временем деятельность таких организаций может быть введена в российское правовое поле.

Права россиян, работающих на частные военные компании, не защищены законом – на это обратил внимание глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что, в частности, подобные организации активно работают на Ближнем Востоке.

По данным Reuter, в прошлом году в Сирии погибло более 130 россиян – бойцов частных военных компаний. Поскольку официально в арабской республике присутствует лишь контингент Минобороны, военное ведомство эту информацию никак не комментирует. Однако в интернете нередко появляются публикации о том или ином российском наемнике, погибшем в Сирии. Наиболее часто в СМИ упоминается так называемая ЧВК «Вагнер». Считается, что ей руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, ранее служивший в частях спецназа военной разведки.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Лавров также упомянул о поиске двух россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые, по некоторым данным, попали в плен «Исламского государства» (группировка запрещена на территории России). Они якобы также прибыли в Сирию по контракту с компанией «Вагнер».

Как отмечает «Новая газета», еще в 2012 году Владимир Путин поддерживал создание в стране системы ЧВК, однако двумя годами позже законопроект, внесенный в Госдуму, получил отрицательные отзывы профильных ведомств, и пока никаких инициатив на этот счет в нижней палате парламента не рассматривается.

Согласно российским законам, наемничество является уголовно наказуемым деянием.