Сергей Лавров призвал законодательно урегулировать работу частных военных компаний
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал законодательно урегулировать работу частных военных компаний. Глава МИД не исключил, что со временем деятельность таких организаций может быть введена в российское правовое поле.
Права россиян, работающих на частные военные компании, не защищены законом – на это обратил внимание глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что, в частности, подобные организации активно работают на Ближнем Востоке.
По данным Reuter, в прошлом году в Сирии погибло более 130 россиян – бойцов частных военных компаний. Поскольку официально в арабской республике присутствует лишь контингент Минобороны, военное ведомство эту информацию никак не комментирует. Однако в интернете нередко появляются публикации о том или ином российском наемнике, погибшем в Сирии. Наиболее часто в СМИ упоминается так называемая ЧВК «Вагнер». Считается, что ей руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, ранее служивший в частях спецназа военной разведки.
В ходе сегодняшней пресс-конференции Лавров также упомянул о поиске двух россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые, по некоторым данным, попали в плен «Исламского государства» (группировка запрещена на территории России). Они якобы также прибыли в Сирию по контракту с компанией «Вагнер».
Как отмечает «Новая газета», еще в 2012 году Владимир Путин поддерживал создание в стране системы ЧВК, однако двумя годами позже законопроект, внесенный в Госдуму, получил отрицательные отзывы профильных ведомств, и пока никаких инициатив на этот счет в нижней палате парламента не рассматривается.
Согласно российским законам, наемничество является уголовно наказуемым деянием.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mr_vaxo_ 15 января 2018 | 18:35
Согласно российским законам, наемничество является уголовно наказуемым деянием.
=========================================
Права бандитов не защищены законом, горюет Лавров.
Это показательно.
vaka257 15 января 2018 | 18:40
Хотят узаконить наёмничество...Ведь дураку ясно,что вся техника будет поставлятся из вооружённых сил...И вот под прекрытием ЧВК будут воевать действующие военнослужащие,но по кратковременным контрактам,для выполнения военных действий за рубежом...И государство на словах будет как бы ни причём...
vezdehod 15 января 2018 | 18:49
Только Лавров забыл добавить одну фразу - За счёт российских налогоплательщиков.
mumaras 15 января 2018 | 18:45
Очень интересно! А что будет если чвк легализуют? По факту пока только есть на территории РФ чеченский чвк куда нет доступа СК и прокуратуре, но если вдруг появятся еще татарский, башкирский, якутский или ямал-ненецкий чвк??? Что тогда делать??