С Михаилом Державиным простились в Театре Сатиры, где артист служил более полувека

Он умер на 82 году жизни после тяжелой болезни.

Перед входом в театр очередь людей, которые пришли проститься с любимым артистом. Зрители вспоминают роли, спектакли и фильмы с его участием: «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф», «Они были первыми», «Трое в лодке, не считая собаки». Популярная программа «Кабачок «13 стульев» с Михаилом Державиным в образе Пана Ведущего открывала окно в новый мир, говорит одна из зрительниц Рамиля Шакировна.

Имя Михаила Державина неразрывно связано с Театром Сатиры, которому он посвятил всю свою жизнь. В день прощания у входа портрет с траурной лентой в окружении цветов. Творчество и поступки артиста стали примером для его учеников, уверен актер театра и кино Игорь Золотовицкий.

В зрительном зале собрались близкие, коллеги, друзья, поклонники, звучали теплые слова и соболезнования. Писатель Аркадий Инин вспоминал, как зрители полюбили песню «Моя морячка» в исполнении Михаила Державина, которая звучала в одноименном фильме. Актриса Наталия Дрожжина познакомилась с Михаилом Державиным еще в Щукинском училище и считала его не только своим другом, но и учителем.

Последним простился со своим другом художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. По его словам, 72 года чистой, творческой дружбы и взаимопомощи достойны какой-то записи. «Я эту медаль получу и тебе принесу», сказал Ширвиндт.

Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище, где находится могила его отца.