В Полевском за изнасилования и убийства задержали опасного рецидивиста
Мужчина грабил и насиловал женщин с 1992 года.
В 1992 году первой жертвой будущего серийного преступника стала несовершеннолетняя девушка. Для преступлений мужчина выбирал окрестности автомобильных мостов и транспортных развязок. В 2009 году он освободился после 15 лет в колонии, куда попал за убийство, разбой и изнасилования. В том же году он совершил новое убийство. Его жертвой стала жительница поселка Гагарка, которая шла из магазина на станцию электрички.
Количество преступлений, в которых подозревают задержанного, не уточняется. Следователи расследовали все дела по отдельности. Они допросили несколько тысяч свидетелей, специалисты провели более семи тысяч генетических экспертиз. Образцы в одной из проверок совпали с образцами с нескольких мест преступлений. В результате много уголовных дел объединили в одно и вышли на преступника. Он жил в пригороде Екатеринбурга Полевском, где его и задержали.
Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Комментарии4
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sdfghjj 15 января 2018 | 18:28
Какой-то бред показывающий полное неумение следователей, и милиции и СК.
Если на территории появился человек отсидевший за подобные преступления и после этого начались изнасилования и убийства, то в первую очередь он должен был быть проверен и у него надо было взять биологический материал.
А тут 7 тысяч экспертиз. Они что идиоты?*
waytothesun 15 января 2018 | 18:30
Незлобин?
ostapbey 15 января 2018 | 18:42
waytothesun: где этот долбаный юрыст?? Он с вероятностью МАХ 34-56 докажет что это НезлобЕНКО!!
Даже..
vitaliys 15 января 2018 | 18:39
Непременно выяснится, что 99% заявлений о совершенных изнасилованиях и убийствах не зарегистрированы. Полицаи спрятали от учета. И не одна сволочь за сокрытие преступлений не сядет.