В Полевском за изнасилования и убийства задержали опасного рецидивиста

Мужчина грабил и насиловал женщин с 1992 года.



В 1992 году первой жертвой будущего серийного преступника стала несовершеннолетняя девушка. Для преступлений мужчина выбирал окрестности автомобильных мостов и транспортных развязок. В 2009 году он освободился после 15 лет в колонии, куда попал за убийство, разбой и изнасилования. В том же году он совершил новое убийство. Его жертвой стала жительница поселка Гагарка, которая шла из магазина на станцию электрички.

Количество преступлений, в которых подозревают задержанного, не уточняется. Следователи расследовали все дела по отдельности. Они допросили несколько тысяч свидетелей, специалисты провели более семи тысяч генетических экспертиз. Образцы в одной из проверок совпали с образцами с нескольких мест преступлений. В результате много уголовных дел объединили в одно и вышли на преступника. Он жил в пригороде Екатеринбурга Полевском, где его и задержали.



Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.