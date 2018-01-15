Служба исполнения наказаний признала вину в гибели бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»
Владимир Евдокимов был убит прошлой весной в столичном СИЗО.
Для сотрудников изолятора смерть Евдокимова обернулась проверками и последовавшими дисциплинарными взысканиями. Несколько человек лишились работы, один тюремщик стал фигурантом уголовного дела. Начальник московского управления ФСИН Сергей Мороз признал, что вина персонала имеется, но окончательную оценку событий марта прошлого года даст следствие и суд.
Тело Евдокимова с ножевыми ранениями груди и шеи нашли в санузле одной из камер в ночь на 18 марта. Мужчина в это время проходил по делу о мошенничестве, связанному с похищением, продажей и сдачей в аренду комплекса зданий корпорации «МиГ». Известно, что за месяц до гибели Евдокимова перевели из спецблока в камеру без видеонаблюдения. От первоначальной версии самоубийства правоохранительные органы отказались.
«Новая газета» писала, что у вдовы топ-менеджера вымогали 80 миллионов рублей в обмен на прекращение преследования мужа.
Следствие не исключает, что похищенные у вдовы Евдокимова средства могли использоваться для строительства вип-камер в «Матросской тишине».
Комментарии4
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m_doc 15 января 2018 | 18:30
Разве он был убит? Писали, что дверь туалета была закрыта изнутри, что
свидетельствовало о суициде. И даже в Новой газете считают, что это самоубийство.
kaplan911 15 января 2018 | 18:40
m_doc: \\ Тело Евдокимова с ножевыми ранениями груди и шеи нашли в санузле одной из камер
в ночь на 18 марта. \\
Он падал на этот нож несколько раз ?!
Выкиньте свой зомбоящик на свалку. А то вас белочка навестить может.
kaplan911 15 января 2018 | 18:34
И что примечательно.....
\\ Начальник московского управления ФСИН Сергей Мороз признал, что вина персонала имеется, но окончательную оценку событий марта прошлого года даст следствие и суд.
Тело Евдокимова с ножевыми ранениями груди и шеи нашли в санузле одной из камер в ночь на 18 марта. \\
.....в аккурат на день выборов. С годичным опережением.
Подарок что-ли ?!
kaplan911 15 января 2018 | 18:37
Мафиозобандитоклан рулит всей страной.
ФСИН не исключение.
\\ «Новая газета» писала, что у вдовы топ-менеджера вымогали 80 миллионов рублей в обмен на прекращение преследования мужа.
Следствие не исключает, что похищенные у вдовы Евдокимова средства могли использоваться для строительства вип-камер в «Матросской тишине». \\
Себе готовят, не ?