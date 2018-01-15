Юрист ФБК Жданов: Иск Минюста о ликвидации фонда Навального направлен против «забастовки избирателей»

Иск Министерства юстиции РФ о ликвидации фонда «Пятое время года», обеспечивающего деятельность штаба оппозиционера Алексея Навального, направлен против «забастовки избирателей», которую политик объявил после отказа ЦИК РФ зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов.

«Понятно, что этот иск направлен на то чтобы затруднить работу штабов, которые стали штабами забастовки избирателей, потому что это фонд, который заключал в том числе много договоров аренды, сотрудники с ним работали. Понятно, что это такая первая мера, которую они придумали для того, чтобы мешать нашей забастовке избирателей», — сказал он.

Жданов подчеркнул, что в работе фонда нет никаких нарушений, однако он не исключает, что суд не примет во внимание доводы защиты и встанет на сторону Минюста. По его словам, юристы сейчас изучают правовую позицию министерства. «Учитывая сложившуюся судебную практику и учитывая, что мы много раз пытались зарегистрировать юридические лица, нам это не давали сделать, вполне возможно, что они в таком же срочном порядке попытаются ликвидировать фонд», — сказал Жданов.