ЕСПЧ повторно коммуницировал жалобу Навального и Офицерова на второй приговор по делу Кировлеса
Европейский суд по правам человека повторно коммуницировал жалобу политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова на второй приговор по делу Кировлеса. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. По мнению Чикова, решение не при каких обстоятельствах не будет вынесено до президентских выборов — с учетом того, что ЕСПЧ дает российским властям два месяца на выработку собственной позиции.
Комментарии3
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vor_m_b_h 15 января 2018 | 18:20
Пора бы Сисяну угомониться.
Надоел.
vezdehod 15 января 2018 | 18:46
После этого ...Их по ТРЕТЬЕМУ разу осудят по той же статье, даже не вызывая их в суд,- зачем тратить время, когда Два "Приговора" ещё не успели остыть. Басманный суд никогда не меняет своих решений.
romashka__ 15 января 2018 | 18:21
Путину ПОЗОР !