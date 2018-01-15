ЕСПЧ повторно коммуницировал жалобу Навального и  Офицерова на второй приговор по делу Кировлеса

Европейский суд по правам человека повторно коммуницировал жалобу политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова на второй приговор по делу Кировлеса. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. По мнению Чикова, решение не при каких обстоятельствах не будет вынесено до президентских выборов — с учетом того, что ЕСПЧ дает российским властям два месяца на выработку собственной позиции.