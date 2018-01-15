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Эксклюзив Эха 18:02, 15 января 2018

В правительстве обещают полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе

В правительстве обещают полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе, в  результате которого пострадали 15 человек.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что причиной случившегося в пермской школе могут быть дисфункциональные отношения в семье и негативное влияние средств массовой информации. Такое мнение она высказала в эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, какие превентивные меры может принять государство, чтобы предотвратить подобные случаи. «Прежде всего, СМИ должны поменьше показывать всякой ерунды, которую дети смотрят и думают, что это геройство. А потом надо, кроме того, чтобы семья работала нормально и жила нормально. А то у одних очень нищие [родители], которые вообще за детьми не следят, пьянствуют, а другие слишком богатые, как в данном случае», — сказала она.

С точки зрения Плетневой, часть ответственности также лежит и на школе, поскольку учителя мало уделяют внимания воспитательной работе с детьми. Вместе с тем депутат отметила, что, как правило, у школы слишком мало рычагов воздействия на ребенка и его родителей. «Школа тоже виновата. Но иногда бывает так, что учителя предупреждают и говорят. У школы очень мало рычагов, я-то сама знаю — учитель. Школа говорит родителям, а родители считают, что виноват учитель, потому что их ребенок самый лучший, а учитель этого не видит и не понимает. И начинается конфликт», — пояснила она. В понедельник, 15 января, в школе N127 в Перми произошла драка на ножах между исключенным учеником и старшеклассником. Конфликт пытались предотвратить педагоги и школьники. Пострадали 15 человек, учитель и двое учащихся в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Разбором чрезвычайного происшествия в  пермской школе займется специальная группа правительства во главе с министром образования Ольгой Васильевой, — сообщила вице-премьер Голодец. В правительстве не исключают, что меры безопасности в школах будут усилены. В Кремле считают, что выводы о безопасности в школах делать преждевременно – об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Перми сделают необходимые выводы после происшествия в школе, — сказал Эху председатель пермской городской думы Юрий Уткин. По словам Уткина, если потребуется, Госдума готова внести корректировки в  действующие нормативные акты.

Комментарии

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karlik_sbil_boing 15 января 2018 | 18:16

ОДИН БУДУЩИЙ "ОТПУСКНИК-ШАХТЕР" ЛЕВ, ДРУГОЙ БУСЛИДЗЕ - ГРУЗИНСКИЙ НЕАДЕКВАТ.
ОЧЕРЕДНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ СКРЕПНОСТИ И ДОБРОТЫ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. А ПОМНИТЕ МАКАКУ-НЯНЮ У МЕТРО «ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ» В МОСКВЕ, КОТОРАЯ ОТРЕЗАЛА ГОЛОВУ РЕБЕНКУ? ВСЕ ПОМНЯТ, КАК ГОСКАНАЛЫ ИЗБЕГАЛИ ОСВЕЩЕНИЯ ЭТОГО ФАКТА? БОЯТСЯ ПРАВДЫ.

НОВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН:
Хотите поножовщин?
Беспредела хачей и чурок?
Взяточничества полиции?
Продажности судов?
Нищеты?
Плохой медицины?
Убого образования?
Алкоголизма?
Высокой смертности?
Безнаказанности власти?
Позора на мировой арене?
Высокой инфляции?
Ущербности экономики?
Детей грузом 200 из-за политических разборок?
С трудом выживающих пенсионеров и инвалидов?
Дефицита лекарств?
Некачественных продуктов?
Фальсификции выборов?
Терактов?
Лжи нацлидера?

ВЕЛКАМ В РУССКИЙ МИР!!!! Главвор РФ и К готовы предоставить вам все это!!

liberal_rodinu_predal 15 января 2018 | 18:26

karlik_sbil_boing: причём тут скрепы, если это американская культура, под влиянием которой они и устроили поножовщину

kriimsdyk 15 января 2018 | 18:31

liberal_rodinu_predal: Это наша российская культурная традиция с тех пор, когда еще Америку не открыли.

liberal_rodinu_predal 15 января 2018 | 18:34

kriimsdyk: вдохновили их именно американские школьные нападения. Разница только в том, что у них не было огнестрела

kriimsdyk 15 января 2018 | 18:39

liberal_rodinu_predal: да ты шо?!

r88w556xl4 15 января 2018 | 18:37

karlik_sbil_boing: ВЕЛКАМ В РУССКИЙ МИР!!!! Главвор РФ и К готовы предоставить вам все это!!
=======================
Велком в мир оппозиции, в мир потенциального электората Навального, для которых любая буза - "тема", как говорил сам идол оппозиции.

Потому что выяснилось, что нападавший был сторонником Навального, что экстремизм, которым пропитаны идеи и действия "оппозиционера", эта питательная среда для любых насильственных действий.

"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального. Как видно из этих постов, когда у Биджакова спрашивали, почему он поддерживает идеи блогера, Лев отвечал, что ему все равно, кто развалит страну. Вот такая позиция. А Россию он не иначе как «страной рабов» и не называл.

Алексей Навальный, так рвавшийся в президенты РФ, считал, что ему все позволено – шантажировать власть, нарушать законы РФ. Ему никогда не нужны были митинги в разрешенных местах. Он собирал разношерстную толпу своих сторонников на незаконные акции, подставляя их под дубинки Росгвардии и выковывая таким образом "ядро оппозиции". Это, видимо, и дало повод 16-летним пермским парням думать точно также - в России все дозволено."

vilingrad 15 января 2018 | 18:21

Русскому народу очень нужно разрешение на ношение огнестрельного оружия. Что ножами- как кумушки за тортиком с чаем?:)

kazlevich1949 15 января 2018 | 18:29

Да уж, вот "птенцы" Павла Астахова и оперились...

kriimsdyk 15 января 2018 | 18:32

kazlevich1949: Путинята

liberal_rodinu_predal 15 января 2018 | 18:37

Зачинщики поножовщины в пермской школе - сторонники Навального

https://nation-news.ru/339021-zachinshiki-ponozhovshiny-v-permskoi-shkole-storonniki-navalnogo

kriimsdyk 15 января 2018 | 18:39

liberal_rodinu_predal: какая мощщщная и авторитетная сцылка!

gregor 15 января 2018 | 18:32

В правительстве обещают полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе
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Помнится мне ,что некий персонал по имени Дмитрий Медведев лично пообещал , что покушение на Кашина будет раскрыто и преступники и организаторы преступления , будут судимы и посажены .
Можно ли верить клятвам и обещаниям этих смешных персонажей ?

vlabumur 15 января 2018 | 18:32

— Мужики говорят, есть два выхода…
— Ну-ну…
— Один реалистический, другой фантастический.
— Так-так…
— Реалистический — это дождаться, когда прилетят к нам гуманоиды и поднимут нас на ноги.
— А фантастический?
— А фантастический — это самим вставать на ноги, под вашим руководством!


Про бизнесмена Фому.

keg 15 января 2018 | 18:36

педагогам некогда своими прямыми обязанностями заниматься у них выборы путина на носу... да и борьбой с Навальным все мозги заняты...

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