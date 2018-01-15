В правительстве обещают полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе, в результате которого пострадали 15 человек.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что причиной случившегося в пермской школе могут быть дисфункциональные отношения в семье и негативное влияние средств массовой информации. Такое мнение она высказала в эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос журналиста радиостанции о том, какие превентивные меры может принять государство, чтобы предотвратить подобные случаи. «Прежде всего, СМИ должны поменьше показывать всякой ерунды, которую дети смотрят и думают, что это геройство. А потом надо, кроме того, чтобы семья работала нормально и жила нормально. А то у одних очень нищие [родители], которые вообще за детьми не следят, пьянствуют, а другие слишком богатые, как в данном случае», — сказала она.

С точки зрения Плетневой, часть ответственности также лежит и на школе, поскольку учителя мало уделяют внимания воспитательной работе с детьми. Вместе с тем депутат отметила, что, как правило, у школы слишком мало рычагов воздействия на ребенка и его родителей. «Школа тоже виновата. Но иногда бывает так, что учителя предупреждают и говорят. У школы очень мало рычагов, я-то сама знаю — учитель. Школа говорит родителям, а родители считают, что виноват учитель, потому что их ребенок самый лучший, а учитель этого не видит и не понимает. И начинается конфликт», — пояснила она. В понедельник, 15 января, в школе N127 в Перми произошла драка на ножах между исключенным учеником и старшеклассником. Конфликт пытались предотвратить педагоги и школьники. Пострадали 15 человек, учитель и двое учащихся в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Разбором чрезвычайного происшествия в пермской школе займется специальная группа правительства во главе с министром образования Ольгой Васильевой, — сообщила вице-премьер Голодец. В правительстве не исключают, что меры безопасности в школах будут усилены. В Кремле считают, что выводы о безопасности в школах делать преждевременно – об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти Перми сделают необходимые выводы после происшествия в школе, — сказал Эху председатель пермской городской думы Юрий Уткин. По словам Уткина, если потребуется, Госдума готова внести корректировки в действующие нормативные акты.