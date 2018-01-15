Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «У нас нет денег в офшорах, и никогда их не было. Что касается тех ценных бумаг на 7,5 млрд, если бы они были, тогда бы мы, может, с вами сейчас не разговаривали. Наверное, меня бы тогда не выдвинули», — сказал он.

По словам Грудинина, СМИ и некоторые политики неверно интерпретировали представленную им в ЦИК информацию, и речь идет всего лишь о 25 млн рублей. «Согласно инструкции, ЦИК так заполняет документы, что там нужно написать общее количество денег, а потом общее количество ценных бумаг. И эти цифры в СМИ кто-то перемножил. В результате получилось так, что кто-то решил, что это 5 или 7,5 млрд, а на самом деле это 25 млн», — пояснил он.

Грудинин добавил, что эти ценные бумаги принадлежали ему, а счет за рубежом он открыл 6 марта, потому что у него «серьезно заболел близкий родственник». «Эти счета – попытка сохранить деньги, чтобы лечить этого родственника. А дальше, когда меня выдвинули в президенты, я их закрыл. ЦИК единогласно проголосовал за то, чтобы дать мне удостоверение кандидата в президенты, потому что никаких законов я не нарушил. Никаких 5 или 7,5 млрд у меня нет», — подчеркнул Грудинин. Собеседник радиостанции отметил, что если бы у него были такие деньги, он бы «построил медицинский центр у себя в совхозе имени Ленина и лечил бы всех бесплатно». Грудинин добавил, что его зарплата за последние 6 лет составила 157 млн рублей.

Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.