Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «У нас нет денег в офшорах, и никогда их не было. Что касается тех ценных бумаг на 7,5 млрд, если бы они были, тогда бы мы, может, с вами сейчас не разговаривали. Наверное, меня бы тогда не выдвинули», — сказал он.
По словам Грудинина, СМИ и некоторые политики неверно интерпретировали представленную им в ЦИК информацию, и речь идет всего лишь о 25 млн рублей. «Согласно инструкции, ЦИК так заполняет документы, что там нужно написать общее количество денег, а потом общее количество ценных бумаг. И эти цифры в СМИ кто-то перемножил. В результате получилось так, что кто-то решил, что это 5 или 7,5 млрд, а на самом деле это 25 млн», — пояснил он.
Грудинин добавил, что эти ценные бумаги принадлежали ему, а счет за рубежом он открыл 6 марта, потому что у него «серьезно заболел близкий родственник». «Эти счета – попытка сохранить деньги, чтобы лечить этого родственника. А дальше, когда меня выдвинули в президенты, я их закрыл. ЦИК единогласно проголосовал за то, чтобы дать мне удостоверение кандидата в президенты, потому что никаких законов я не нарушил. Никаких 5 или 7,5 млрд у меня нет», — подчеркнул Грудинин. Собеседник радиостанции отметил, что если бы у него были такие деньги, он бы «построил медицинский центр у себя в совхозе имени Ленина и лечил бы всех бесплатно». Грудинин добавил, что его зарплата за последние 6 лет составила 157 млн рублей.
Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.
Комментарии8
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russkyi177 15 января 2018 | 17:55
Он, "всего лишь", долларовый миллионер.
metalag 15 января 2018 | 18:01
russkyi177: При любом раскладе Грудинин оказался самым неудачным кандидатом в Президенты РФ...и не для Грудинина, а для всей КПРФ.
Ну неужели во всей КПРФ не смогли найти достойного кандидата...идеологически выдержанного, успешного, умного...и ни миллионера?:)))))
karlik_sbil_boing 15 января 2018 | 18:01
russkyi177: В России казнокрады так примитивно изворачиваюся. Начиная от думаков, заканчивая презик, такая банальная ложь, аж скучно.
democ 15 января 2018 | 17:58
"Шила в мешке не утаишь." Тем более, когда "бывший" возглавляет фсбэшно - полицейское государство. На всех уже собран компромат. На кого ещё не накопали, значит в "разработке". Грешить не надо, как говорится. Надо жить по заповедям. А вот с этим у российского народа проблемы.
anatolr 15 января 2018 | 18:01
//Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей//
Конечно, кто же такие деньго хранит в рублях?
Анекдот, деньги лучше всего прятать в рублях, их там никто искать не будет!
Anatолий
abitov_a 15 января 2018 | 18:06
Даже странно,что пока еще не обьявилась какая-нибудь "кинозвезда" с признанием, что Грудинин домогался ее за место в детсадике или в школе совхоза им.Ленина!)
mixanazarov 15 января 2018 | 18:09
А кто вообще о 7,5 млд сообщил ? Ну теперь будет Грудинин 3 месяца отмываться и после выборов обязательно докажет.
Вот у путина не хрена нет , положил своей дочке последние 2 млд евро на счет и почти голодает.
ostanovka 15 января 2018 | 18:21
Такой же подсадной, как и Зюганов с Жириновский.
Клоунада. Злые клоуны фм-диапазона.(с).
Где там Баблоян, с ее программным обеспечением? Программа анализа речи отвечает, что кандидат лжет на Особом мнении.