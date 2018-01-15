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Эксклюзив Эха 17:48, 15 января 2018

Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «У нас нет денег в офшорах, и никогда их не было. Что касается тех ценных бумаг на 7,5 млрд, если бы они были, тогда бы мы, может, с вами сейчас не разговаривали. Наверное, меня бы тогда не выдвинули», — сказал он.

По словам Грудинина, СМИ и некоторые политики неверно интерпретировали представленную им в ЦИК информацию, и речь идет всего лишь о 25 млн рублей. «Согласно инструкции, ЦИК так заполняет документы, что там нужно написать общее количество денег, а потом общее количество ценных бумаг. И эти цифры в СМИ кто-то перемножил. В результате получилось так, что кто-то решил, что это 5 или 7,5 млрд, а на самом деле это 25 млн», — пояснил он.

Грудинин добавил, что эти ценные бумаги принадлежали ему, а счет за рубежом он открыл 6 марта, потому что у него «серьезно заболел близкий родственник». «Эти счета – попытка сохранить деньги, чтобы лечить этого родственника. А дальше, когда меня выдвинули в президенты, я их закрыл. ЦИК единогласно проголосовал за то, чтобы дать мне удостоверение кандидата в президенты, потому что никаких законов я не нарушил. Никаких 5 или 7,5 млрд у меня нет», — подчеркнул Грудинин. Собеседник радиостанции отметил, что если бы у него были такие деньги, он бы «построил медицинский центр у себя в совхозе имени Ленина и лечил бы всех бесплатно». Грудинин добавил, что его зарплата за последние 6 лет составила 157 млн рублей.

Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.

Комментарии

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russkyi177 15 января 2018 | 17:55

Он, "всего лишь", долларовый миллионер.

metalag 15 января 2018 | 18:01

russkyi177: При любом раскладе Грудинин оказался самым неудачным кандидатом в Президенты РФ...и не для Грудинина, а для всей КПРФ.
Ну неужели во всей КПРФ не смогли найти достойного кандидата...идеологически выдержанного, успешного, умного...и ни миллионера?:)))))

karlik_sbil_boing 15 января 2018 | 18:01

russkyi177: В России казнокрады так примитивно изворачиваюся. Начиная от думаков, заканчивая презик, такая банальная ложь, аж скучно.

democ 15 января 2018 | 17:58

"Шила в мешке не утаишь." Тем более, когда "бывший" возглавляет фсбэшно - полицейское государство. На всех уже собран компромат. На кого ещё не накопали, значит в "разработке". Грешить не надо, как говорится. Надо жить по заповедям. А вот с этим у российского народа проблемы.

anatolr 15 января 2018 | 18:01

//Павел Грудинин отрицает, что у него когда-либо были ценные бумаги на 7,5 млрд рублей//

Конечно, кто же такие деньго хранит в рублях?

Анекдот, деньги лучше всего прятать в рублях, их там никто искать не будет!

Anatолий

abitov_a 15 января 2018 | 18:06

Даже странно,что пока еще не обьявилась какая-нибудь "кинозвезда" с признанием, что Грудинин домогался ее за место в детсадике или в школе совхоза им.Ленина!)

mixanazarov 15 января 2018 | 18:09

А кто вообще о 7,5 млд сообщил ? Ну теперь будет Грудинин 3 месяца отмываться и после выборов обязательно докажет.
Вот у путина не хрена нет , положил своей дочке последние 2 млд евро на счет и почти голодает.

ostanovka 15 января 2018 | 18:21

Такой же подсадной, как и Зюганов с Жириновский.
Клоунада. Злые клоуны фм-диапазона.(с).
Где там Баблоян, с ее программным обеспечением? Программа анализа речи отвечает, что кандидат лжет на Особом мнении.

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