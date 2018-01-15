Мэрия Москвы во второй половине недели ответит заявителям оппозиционного митинга, запланированного на 28 января. Как сообщила официальный представитель столичного Департамента региональной безопасности Елена Романова, заявка ФБК на проведение шествия и митинга в поддержку «Забастовки избирателей» получена. Ответ будет дан в течение трех дней.