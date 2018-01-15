Мэрия Москвы во второй половине недели ответит заявителям оппозиционного митинга, запланированного на 28 января
Мэрия Москвы во второй половине недели ответит заявителям оппозиционного митинга, запланированного на 28 января. Как сообщила официальный представитель столичного Департамента региональной безопасности Елена Романова, заявка ФБК на проведение шествия и митинга в поддержку «Забастовки избирателей» получена. Ответ будет дан в течение трех дней.
Комментарии11
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alexandr_l 15 января 2018 | 17:43
Ответ будет дан в течение трех дней.
А заявителей надо задерживать уже сегодня!
metalag 15 января 2018 | 18:06
alexandr_l: А какой смысл в этой "забастовке избирателей"?
Чего хотят организаторы и чем они недовольны?
Недовольны тем, что кандидатов в Президенты РФ слишком мало...или слишком много?:)))))
Все это напоминает мне акцию накануне предыдущих выборов Президента РФ:
- "Замкнуть Садовое Кольцо, взявшись за руки"!
Ну, собрались и даже замкнули...и Путин победил в первом туре.....
rampa 15 января 2018 | 18:11
metalag: если вам не понятен смысл забастовки, который уже десять раз разжевали для самых тупых, то это только ваши проблемы. Совсем не обязательно сообщать о них всем на Эхе )))
metalag 15 января 2018 | 18:28
rampa: Как раз - наоборот!
Сообщите всем на ЭХЕ!
Может, пользователи и поймут...:)))))
А на мой взгляд все это - полная дурь....
Но, возможно, Вы и меня переубедите?:)))))
rolar 15 января 2018 | 17:43
Я бы разрешил и показал по ЦТ. Вот народ бы посмеялся над этими клоунами, да еще прокомментировать нужным образом.
metalag 15 января 2018 | 18:08
rolar: rolar: Акцию - разрешить. И показать по всем каналам!:)))
alextheterrible 15 января 2018 | 17:46
Кажется, я знаю, как они (Мэрия Москвы) ответят на заявку.
gregor 15 января 2018 | 17:47
Что за бред , какое ответит и какое на следующей неделе ?
В конституции России написано - Уведомление властей ...ВСЁ .
А власти должны обеспечить охрану митингующим . ВСЁ .
Между прочим на этой конституции клялся Путин Володя .
Если она не соблюдается ,то он ,Володя , клятвопреступник .
vor_m_b_h 15 января 2018 | 17:52
Мэрия! Скажи им твёрдое НЕТ!!!
Не нужны нам грязь и вонь на улицах города, остающиеся после митингов Сисяна!
ha12raz 15 января 2018 | 17:47
Да чо тянуть, рубите правду матку сразу......и людей.
Или 3 дня на подготовку полицаев нужно ?
igor20012 15 января 2018 | 17:54
А заявку подал человек, имя которого называть нельзя ?!