В Калифорнии автомобиль в результате ДТП застрял в стене на уровне второго этажа

Машина на высокой скорости врезалась в отбойник, после чего протаранила здание стоматологической клиники, передает канал NBC. Это произошло в городе Санта-Ана. Водитель и пассажир отделались небольшими травмами. По сведениям телеканала, человек за рулем был под наркотиками.