США не останутся посредниками между израильтянами и палестинцами, заявил Махмуд Аббас
Палестинский лидер сказал, что будет снова подана заявка в ООН с тем, чтобы палестинское государство было признано мировым сообществом, передает ТАСС. Аббас выступил накануне в Рамалле. Он раскритиковал США за прекращение финансовой помощи палестинцам. Ранее Аббас напомнил, что его народ считает Восточный Иерусалим своей столицей. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало массовые протесты в регионе.
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