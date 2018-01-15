США не останутся посредниками между израильтянами и палестинцами, заявил Махмуд Аббас

Палестинский лидер сказал, что будет снова подана заявка в ООН с тем, чтобы палестинское государство было признано мировым сообществом, передает ТАСС. Аббас выступил накануне в Рамалле. Он раскритиковал США за прекращение финансовой помощи палестинцам. Ранее Аббас напомнил, что его народ считает Восточный Иерусалим своей столицей. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало массовые протесты в регионе.