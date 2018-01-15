Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов назвал причиной двух ДТП с автобусами человеческий фактор

Он отметил, что в автобусах есть несколько дублирующих систем, которые позволяют предотвратить подобные аварии, пишет газета «Коммерсант». Два инцидента с пассажирскими автобусами произошли в Москве 25 и 29 декабря. В первом случае автобус съехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». 4 человека погибли, 11 были ранены. Затем на Сходненской улице автобус врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали 3 человека.