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06:30, 15 января 2018

В Госдуме полагают, что США попытаются реанимировать в Сирии боевиков

Так замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин расценил создание сил безопасности границы. Он заявил «Интерфаксу», что это абсолютно недопустимо, поскольку Вашингтон, по его мнению, будет манипулировать боевиками, чтобы свергнуть президента Сирии Башара Асада. Накануне издание Defense Post сообщило, что международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии так называемые силы безопасности границы численностью до 30 тысяч человек.

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