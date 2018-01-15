Американская газета Wall Street Journal опубликовала аудиозапись интервью Дональда Трампа о лидере КНДР
Издание настаивает на том, что правильно процитировало президента США. Накануне Трамп обвинил Wall Street Journal в искажении его слов. В интервью газете, которое было опубликовано в четверг, Трамп сказал, что у него, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Это разошлось на цитаты, поскольку прежде лидеры двух стран друг друга не раз оскорбляли.
Комментарии1
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liquidsky__ 15 января 2018 | 06:25
И Трамп- наш и Ын- наш, чего им ссорится?