Американская газета Wall Street Journal опубликовала аудиозапись интервью Дональда Трампа о лидере КНДР

Издание настаивает на том, что правильно процитировало президента США. Накануне Трамп обвинил Wall Street Journal в искажении его слов. В интервью газете, которое было опубликовано в четверг, Трамп сказал, что у него, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Это разошлось на цитаты, поскольку прежде лидеры двух стран друг друга не раз оскорбляли.