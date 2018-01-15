В Москве в этом году установят до 700 камер фиксации нарушений
Большинство из них появятся в аварийных местах для снижения числа ДТП, рассказал газете «Коммерсант» вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, 15% камер будут установлены на выделенных полосах, оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанных машин.
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igor20012 15 января 2018 | 06:31
Камеры у нас любят.