В Москве в этом году установят до 700 камер фиксации нарушений

Большинство из них появятся в аварийных местах для снижения числа ДТП, рассказал газете «Коммерсант» вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, 15% камер будут установлены на выделенных полосах, оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанных машин.