В Хабаровске сегодня начнется суд по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме, передает «Интерфакс». В убийстве чемпиона России и серебряного призера чемпионата мира обвиняется местный житель Анар Аллахверанов. Его приятель, бывший полицейский, был свидетелем драки и не вмешался. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Драка со смертельным исходом была в августе прошлого года.
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