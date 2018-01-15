В Хабаровске сегодня начнется суд по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева

Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме, передает «Интерфакс». В убийстве чемпиона России и серебряного призера чемпионата мира обвиняется местный житель Анар Аллахверанов. Его приятель, бывший полицейский, был свидетелем драки и не вмешался. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Драка со смертельным исходом была в августе прошлого года.