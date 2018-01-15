Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда
Глава Следственного комитета также предложил определиться с пределами цензурирования в России интернета и СМИ. Бастрыкин сказал это в интервью «Российской газете». Согласно Конституции, цензура в России запрещена. Как передает «Интерфакс», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев посоветовал Александру Бастрыкину заниматься следственной работой, а не осмыслять медийные процессы.
Комментарии2
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kup1964 15 января 2018 | 06:25
А то что это экстремизм без суда кто определять будет? Сталинские тройки?
vinokur 15 января 2018 | 06:39
kup1964: Почему сталинские? Путинские! А на районном уровне бастрыкинские. Суд - это буржуазный пережиток, накинутый на шею народа.