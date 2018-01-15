Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда

Глава Следственного комитета также предложил определиться с пределами цензурирования в России интернета и СМИ. Бастрыкин сказал это в интервью «Российской газете». Согласно Конституции, цензура в России запрещена. Как передает «Интерфакс», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев посоветовал Александру Бастрыкину заниматься следственной работой, а не осмыслять медийные процессы.