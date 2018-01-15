В России стартует эксперимент по обязательной маркировке табака

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность отслеживания выпуска подлинной продукции и увеличить собираемость налогов. В ходе добровольного эксперимента производители будут маркировать каждую пачку сигарет двухмерным штрих-кодом, пишет РИА Новости. На нем будет информация, которая поможет подтвердить подлинность продукции: наименование марки, дата, место и время производства. Код будет наноситься на боковую или нижнюю торцевую часть пачки, и его, как утверждают авторы эксперимента, невозможно будет подделать. Покупатели же смогут отсканировать код при помощи приложения на телефоне и получить информацию о сигаретах. Если данные не сходятся, будет возможность отправить жалобу. Государство таким образом рассчитывает понять, стоит ли заменить акцизные марки на специальные штрих-коды и позволит ли это пресекать контрафактной продукции. Также это, по задумке, должно увеличить собираемость налогов. Вырастет ли в результате эксперимента стоимость сигарет, пока не ясно. Но производители полагают, что современные технологии позволят избежать серьезного роста цен. Эксперимент продлится до конца этого года. В нем, по данным авторов пилотного проекта, согласились участвовать производители табака, занимающие до 90% рынка.