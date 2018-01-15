Пассажиры петербургского аэропорта «Пулково» с этого дня должны иметь при себе распечатанные электронные билеты

Без них не будут пускать на предполётный досмотр. Распечатывать электронные билеты потребовала прокуратура. Ведомство провело проверку и нашло, как там заявляют, нарушения закона. Он, оказывается, требует, чтобы каждый пассажир имел при себе билет. То, что он электронный и в этом его суть, прокуратуру не смутило. Теперь без его распечатки пассажиров петербургского «Пулково» не будут пропускать в зону вылета. Это, как признают в самом аэропорту, может увеличить очереди и пассажиры будут дольше в них стоять во время предполётного контроля. Проверки Пулково начались после того, как здесь случилось ЧП. Под пассажиркой с ребёнком прогнулась площадка трапа, и женщина с внуком упала на землю. Оба получили травмы. А несколько лет назад произошёл аналогичный случай. Тогда к условному сроку приговорили одного из механиков аэропорта. Как сообщает «Интерфакс», Министерство транспорта уже предложило изменить правила прохода пассажиров в зону вылета и не обязывать их печатать электронные билеты. Новый порядок должен зарегистрировать Минюст.