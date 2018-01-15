Приезд северокорейских деятелей искусства на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхан обсудят представители Северной и Южной Кореи

Они проведут второй раунд переговоров. КНДР хочет отправить в соседнюю страну на зимние Игры большую делегацию: чиновников, бойцов тэквондо, танцовщиков, музыкантов. Судя по всему, сегодня будут решать вопрос с деятелями искусства. И обсуждать каким образом члены делегации смогут въехать в Южную Корею. Сейчас это не позволяют делать санкции из-за ядерной программы КНДР. Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит чиновник Минкульта, глава департамента политики в области культуры Ли Вузсун. Рабочая встреча пройдет на линии разграничения в деревне Панмунджом. Первая встреча состоялась неделю назад также в демилитаризованной зоне. Обе стороны признали её успешной. Замминистра объединения Южной Кореи Чхун Хэ Сун тогда предложил, чтобы на открытии Игр сборные двух стран прошли вместе. На фоне диалога с Сеулом в главной газете КНДР Нодон Синмун вышла статья Ким Чен Чхоля, брата Ким Чены Ына с призывами к «национальному воссоединению» двух Корей и создании мирной обстановки на полуострове. Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане начнётся 9 февраля. Диалог между Пхеньяном и Сеулом возобновился более двух лет из-за роста напряженности в связи с развитием программ вооружений КНДР.