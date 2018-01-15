В Калифорнии автомобиль в результате ДТП застрял в стене на уровне второго этажа
Машина на высокой скорости врезалась в отбойник, после чего протаранила здание стоматологической клиники, передает канал NBC. Это произошло в городе Санта-Ана. Водитель и пассажир отделались небольшими травмами. По сведениям телеканала, человек за рулем был под наркотиками.
Комментарии1
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liquidsky__ 15 января 2018 | 05:42
"человек за рулем был под наркотиками."- Пакетом травы придавило? Может, под воздействием наркотиков? Хотя, если какой-нить правозащитничеГ, то может и первый вариант правильный.