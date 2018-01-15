Кандидат в президенты Чехии заявил, что Россия может вмешаться в выборы

Прошедший во второй тур Иржи Драгош подчеркнул, что российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан был переизбран. В эфире Чешского радио Драгош отметил, что эту возможность допускает и Служба безопасности Чехии в своем годовом отчете. В пятницу и субботу в стране прошел первый тур президентских выборов. Действующий глава государства Милош Земан набрал 38,6%. Бывший глава национальной Академии наук Иржи Драгош получил 26,6%. Второй тур выборов запланирован на 26-27 января.