В Подмосковье пройдет референдум о продолжительности школьной недели
Школьники смогут проголосовать за пяти— или шестидневку, рассказали «Российской газете» в избиркоме Московской области. Референдум состоится 18 марта, в день президентских выборов.
Комментарии3
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ha12raz 15 января 2018 | 05:13
Как путина избрать.......результат известен
igor20012 15 января 2018 | 06:08
А кто будет подсчитывать результаты ? Учителя, которые члены уик, которые подделывают любые результаты выборов ? Т.е. результат буде тот, который им скажут из кремля ?
vinokur 15 января 2018 | 06:14
Прекрасная затея. Однако необходимо принять меры, чтобы исключить вмешательство родителей. Свободу первоклашкам!