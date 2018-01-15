Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов назвал причиной двух ДТП с автобусами человеческий фактор
Он отметил, что в автобусах есть несколько дублирующих систем, которые позволяют предотвратить подобные аварии, пишет газета «Коммерсант». Два инцидента с пассажирскими автобусами произошли в Москве 25 и 29 декабря. В первом случае автобус съехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». 4 человека погибли, 11 были ранены. Затем на Сходненской улице автобус врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали 3 человека.
Комментарии2
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vadimp 15 января 2018 | 06:08
"Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов назвал причиной двух ДТП с автобусами человеческий фактор"
Конечно человеческий!
"Пока гром не грянет, чиновник не перекреститься, да и тогда криво"
Просто здравый смысл. Остановка, от коей на расстоянии от 5-10 метров несутся 1,5 тонны со скоростью 50-80 км/час, хоть как-то защищена от них? Нет! На любом производстве, в аналогичном случае, директора бы посади за нарушение элементарной техники безопасности - а тут ... .
А как назвать чела который поставил "впритык" и ориентировал вход, куда бы то ни было, вдоль дороги? Ежику понятно, что рано или поздно, туда кто нибудь влетит.
vinokur 15 января 2018 | 06:19
Человеческий фактор необходимо исключить для его же безопасности. Мудро.