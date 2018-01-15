Сторонники Алексея Навального сегодня подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 28 января

Такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах. Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках, пишет газета «Ведомости». По оценке «Левады-центра», призывы Навального могут повлиять примерно на 8–15% избирателей. Ранее ЦИК отказался зарегистрировать политика кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. Навальный оспаривает это решение в судах.