Сторонники Алексея Навального сегодня подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 28 января
Такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах. Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках, пишет газета «Ведомости». По оценке «Левады-центра», призывы Навального могут повлиять примерно на 8–15% избирателей. Ранее ЦИК отказался зарегистрировать политика кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. Навальный оспаривает это решение в судах.
Комментарии4
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azatjan1 15 января 2018 | 06:01
Ну если прогноз властей 8-15%, будет не менее 50%. По аналогии - в мэры Москвы у Навального по прогнозам было 3%, по факту 27% и это с фальсификациями на участках где не было наблюдателей, либо прикормленные наблюдатели, Собянину натянули с горем пополам 51%.
rus 15 января 2018 | 06:06
azatjan1: ...прогноз властей 8-15%, будет не менее 50%...
Вас гипнотизируют цифры, так легче переносить невзгоды?
rus 15 января 2018 | 06:03
...Сторонники Алексея Навального сегодня подадут...
Очевидно, копеечку на жизнь будут просить?
sergeypuskino 15 января 2018 | 06:06
в новостях о навальном нужно обязательно публиковать номер счёта, куда ему перевести деньги.