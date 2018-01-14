Желающих поставить подписи в поддержку Путина как самовыдвиженца на выборах оказалось мало

Желающих поставить подписи в поддержку кандидата Владимира Путина как самовыдвиженца на президентских выборах оказалось очень мало – сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», который находится у приемной московского офиса партии «Единая Россия».

В приемной партии «Единая Россия», где сегодня начался сбор подписей в поддержку В.Путина, фактически желающих нет, пусто и в самом здании, и на территории вокруг помещения, которое находится в Самотечном переулке.

При этом сотрудники штаба «Единой России» просили не обращать внимания на то, что в данный момент людей нет, и уверяли, что днем желающих поставить подписи за В.Путина было довольно много. Сотрудники штаба по сбору подписей так и не смогли назвать хотя бы приблизительное число, сколько людей оставили подписи. Один из волонтеров предположил, что это приблизительно несколько сотен человек.

Жители соседних домов по Самотечному переулку, где тихо и спокойно, признались, что не знали о сегодняшней работе штаба единороссов. Около штаба никого нет, и никакой активности не наблюдается.