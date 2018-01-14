Желающих поставить подписи в поддержку Путина как самовыдвиженца на выборах оказалось мало
Желающих поставить подписи в поддержку кандидата Владимира Путина как самовыдвиженца на президентских выборах оказалось очень мало – сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», который находится у приемной московского офиса партии «Единая Россия».
В приемной партии «Единая Россия», где сегодня начался сбор подписей в поддержку В.Путина, фактически желающих нет, пусто и в самом здании, и на территории вокруг помещения, которое находится в Самотечном переулке.
При этом сотрудники штаба «Единой России» просили не обращать внимания на то, что в данный момент людей нет, и уверяли, что днем желающих поставить подписи за В.Путина было довольно много. Сотрудники штаба по сбору подписей так и не смогли назвать хотя бы приблизительное число, сколько людей оставили подписи. Один из волонтеров предположил, что это приблизительно несколько сотен человек.
Жители соседних домов по Самотечному переулку, где тихо и спокойно, признались, что не знали о сегодняшней работе штаба единороссов. Около штаба никого нет, и никакой активности не наблюдается.
Комментарии4
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arye_11 14 января 2018 | 18:38
"Гамбургский счет" Путина.
Всенародно любимый, сильный, мудрый и непобедимый на экране и тускло-бледный в реальности.
midnightblues 14 января 2018 | 18:41
arye_11: К слову-у населения рассийского полная депрессия
в результате его политики
Поэтому там все всем похр давно уже
Я недавно ездил и был поражен атмосфере
pyx 14 января 2018 | 18:38
За самозванца не голосуют по доброй воле! Разве что из под палки, и для вечернего выпуска программы "Время", чтобы показать всеобъемлющую любовь к вождю..
pa6o4uu 14 января 2018 | 18:38
"это не важно.
важен лишь цвет травы."(с)
дальше будет грубее