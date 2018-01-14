«Гугл» убрал фото Путина с надписью «Победитель» в результатах выдачи по словам «Президентские выборы в России в 2018»

Поисковый сервис «Гугл» убрал фотографию Владимира Путина с надписью «Победитель» в результатах выдачи информации по словам «Президентские выборы в России в 2018 году». Ранее в «Гугле» Путин уже числился победителем на еще непрошедших выборах. Такой результат выдавался также по запросам «Выборы 2018», «Выборы президента 2018» и некоторым другим.