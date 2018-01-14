«Гугл» убрал фото Путина с надписью «Победитель» в результатах выдачи по словам «Президентские выборы в России в 2018»
Поисковый сервис «Гугл» убрал фотографию Владимира Путина с надписью «Победитель» в результатах выдачи информации по словам «Президентские выборы в России в 2018 году». Ранее в «Гугле» Путин уже числился победителем на еще непрошедших выборах. Такой результат выдавался также по запросам «Выборы 2018», «Выборы президента 2018» и некоторым другим.
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meister_luvin 14 января 2018 | 18:35
погорячился Гугл. Надо было оставить фото и надпись
lenin3 14 января 2018 | 18:36
Проклятый иностранный агент Гугл ещё имеет наглость сомневаться в исходе?)))
vadimp 14 января 2018 | 18:41
А че? И правда "победитель" токмо причем тут выборы?
Он еще ни в одних в ы б о р а х не участвовал. В симуляторах то да!