Президент США Дональд Трамп обвинил издание «Уолл стрит джорнал» в намеренном искажении его слов об отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Уолл стрит джорнал» написала, что Трамп сказал о хороших отношениях с Ким Чен Ыном. «Конечно, я не говорил этого. Я сказал – у меня были бы хорошие отношения. Это большая разница,» – написал Трамп в своем Твиттере. Он снова посетовал, что СМИ снова распространяет большое количество фейковых новостей и даже не пытаются их исправить. «Они сошли с ума от того, что мы выиграли выборы,» – добавил Трамп.