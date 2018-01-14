Вооруженные люди в камуфляже выступили в интернете с призывом убивать известных российских правозащитников
Видео записано от имени боевиков «Вилаят Кавказ», отделения запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они призывают к убийству правозащитников с целью расшатать ситуацию перед выборами президента. Правозащитники и пользователи соцсетей выразили сомнение относительно подлинности видео.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semia 14 января 2018 | 18:34
Кадыровцы сменили облик.Двуликие пехотинцы путина. Убили Немцова . Кто следующий?
scandal_ 14 января 2018 | 18:40
semia: Контора работает так же неуклюже и как всегда неумело, для быдла, для таких как ты .
zztop1960 14 января 2018 | 18:43
scandal_: Кантора в Грозном
pa6o4uu 14 января 2018 | 18:35
вот и доехали. до ближних подступов. вова, ты специально к этому вёл или просто - лох?
ivfn 14 января 2018 | 18:38
pa6o4uu:
2Мемориал" иностранный агент ,финансируется Госдепом. Там одного мудака хапнули с наркотой и сразу появилась эта хрень. Титиев говорит ,что ему подбросили. Может быть,Захарченко 8 миллиардов долларов подбросили.
pa6o4uu 14 января 2018 | 18:40
ivfn: давай, досвидания. в игнор.
vilingrad 14 января 2018 | 18:38
Вовка пообьявлял всем войны с джихадом и без, а сам- в кусты. Не в курсе, не слыхали... в общем, жрите там сами друг друга, у нас тут без вас полно забот...
m_doc 14 января 2018 | 18:39
Игиловцы - лучшие друзья нашего хомячья. Хомы, вам, должно быть, обидно...
practolog 14 января 2018 | 18:40
Видео не подлинное, а правозащитники настоящие?