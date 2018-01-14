Вооруженные люди в камуфляже выступили в интернете с призывом убивать известных российских правозащитников

Видео записано от имени боевиков «Вилаят Кавказ», отделения запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они призывают к убийству правозащитников с целью расшатать ситуацию перед выборами президента. Правозащитники и пользователи соцсетей выразили сомнение относительно подлинности видео.