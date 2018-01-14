Уголовное дело возбуждено по факту отравления в кадетской школе в Люберцах

По последним данным, в больницу попали 46 человек. Из них 40 учеников кадетской школы, а также преподаватели. Первые жалобы на отравление начали поступать еще 12 января. Сегодня снова появились сообщения о том, что учеников и сотрудников кадетской школы доставляют в больницы. В кадетской школе объявили дополнительные каникулы. Занятий не будет до 22 января. Из-за случая отравления в образовательных учреждениях Подмосковья будут проведены проверки.