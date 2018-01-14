Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты России завершается в приемных «Единой России»
Как сообщают корреспонденты «Эха Москвы», утром и вечером наплыва желающих не наблюдалось. Между тем, сотрудники приемной говорят, что желающие подписаться приходили. Точное их число они, правда, назвать не смогли. По их словам, подписи оставили несколько сотен человек. Между тем в предвыборном штабе Путина ранее сообщили, что уже собрали полмиллиона подписей – это почти в 2 раза больше, чем необходимо кандидату-самовыдвиженцу для регистрации Центризибркомом.
Комментарии6
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pyx 14 января 2018 | 18:36
За самозванца не голосуют по доброй воле! Разве что из под палки, и для вечернего выпуска программы "Время", чтобы показать всеобъемлющую любовь к вождю..
tks 14 января 2018 | 18:36
И зачем было перевыполнять план по сбору подписей блевоты?
vezdehod 14 января 2018 | 18:40
Главное засветиться, а эти "подписи" им и на хрен не нужны - давно всё "собрано".
semia 14 января 2018 | 18:38
Да никому , кроме чиновничьей своры и приближенного ворья эта старушка Путин
ненужен. Поймал народ на испуге , что может быть хуже! Все равно уйдет в небытие , бессмертных не бывает. И История посмеет над его наследничками и приспешниками
good__world 14 января 2018 | 18:41
Путину уважение и почёт
Любит в России его народ!
vilingrad 14 января 2018 | 18:42
Путин- лох! Во всем, кроме отъёма денег у населения- в экономике, в политике, в социальном управлении, безопасности общества, культуре, развитии науки...