Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты России завершается в приемных «Единой России»

Как сообщают корреспонденты «Эха Москвы», утром и вечером наплыва желающих не наблюдалось. Между тем, сотрудники приемной говорят, что желающие подписаться приходили. Точное их число они, правда, назвать не смогли. По их словам, подписи оставили несколько сотен человек. Между тем в предвыборном штабе Путина ранее сообщили, что уже собрали полмиллиона подписей – это почти в 2 раза больше, чем необходимо кандидату-самовыдвиженцу для регистрации Центризибркомом.