Очередной этап кубка мира по биатлону завершился в немецком Рупольдинге

В масс-стартах российские спортсмены остались без наград.

Первыми сегодня вышли на старт мужчины. Антон Шипулин начало дистанции провел уверенно и даже попробовал уйти в отрыв. Увы, на первом же огневом рубеже наш лидер допустил сразу три промаха и потерял шансы на подиум. В итоге Шипулин финишировал 15-м. Ну а в споре за золото Йоханес Бе сумел менее чем на 5 секунд опередить Мартена Фуркада.

У женщин гонка получилась еще более напряженной. Вот только и здесь – без участия российских биатлонисток. После заключительной стрельбы канадка Кроуфорд имела более чем 20-секундное преимущество над соперницами. Но в итоге даже на пьедестал попасть не смогла. Ну а победу – первую в нынешнем сезоне – одержала Кайса Мякарайнен из Финляндии.

Следующий этап кубка мира стартует в итальянской Антерсельве уже в ближайший четверг.