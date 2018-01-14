Семья правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню

Такое решение было принято по соображениям безопасности: главе местного отделения «Мемориала» по-прежнему продолжают поступать угрозы.

Куда именно уехали члены семьи Оюба Титиева – не сообщается: идет ли речь о переезде в другой регион России или же вовсе – за пределы страны – неизвестно. Адвокат правозащитника Петр Заикин рассказал «Интерфаксу», что не может выдавать местонахождение своего доверителя. В интервью «Эху Москвы» юрист отметил, что силовики, запугивая Титиева, хотят добиться нужных им показаний.

«Руководство Чечни уже отвергло обвинения в оказании давления на родственников Оюба Титиева», – об этом сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Адвокат правозащитника в ответ на это заявил, что слова о непричастности последовали от властей республики крайне стремительно: чиновники, – считает Петр Заикин, – должно были провести минимальную проверку. Учитывая, что в республиканском управлении МВД работают тысячи человек, сделать это за считанные часы попросту невозможно. В середине недели, кстати, уже сообщалось о том, что чеченские полицейские выгнали из дома часть родственников задержанного главы республиканского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Это произошло после того, как силовикам не удалось найти его сына и брата. А незадолго до этого правозащитника задержали на трассе «Курчалой-Майртуп» – в его автомобиле нашли 180 граммов вещества, «похожего на марихуану». Сам 60-летний фигурант уголовного дела утверждает, что невиновен, а наркотик ему якобы подкинули сами полицейские. Преследование же Титиев связывает со своей правозащитной деятельностью.

Коллеги Оюба Титиева уже обратились к людям, которые могли стать очевидцами задержания правозащитника: в «Мемориале» просят прислать видеозаписи с автомобильных регистраторов.