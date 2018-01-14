Путин: Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу
Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
Он добавил, что вера всегда сопровождала русский народ и укреплялась в те моменты, когда стране было особенно тяжело.
Слова Владимира Путина о сходстве тела Ленина в Мавзолее с мощами святых сказаны с целью привлечь побольше избирателей перед грядущими выборами. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член президиума центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин.
Он добавил, что Владимир Ленин – великая личность, действительно заслуживающая поклонения.
Президент Владимир Путин не хотел назвать Ленина святым в христианском понимании этого слова, он просто провел аналогию между православием и коммунизмом как системой верований. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов.
Он добавил, что вера христиан тесно связана с их жизнью и выражается в добрых поступках, тогда как идеология коммунистов страшна своей жестокостью.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pyx 14 января 2018 | 18:10
Путин: Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу
___________________
Остапа несло..
pyx 14 января 2018 | 18:12
pyx: Не страна, а какое-то зазеркалье..
meister_luvin 14 января 2018 | 18:13
pyx:
не обижайте Алису
peshehonez 14 января 2018 | 18:39
Ой, полуграмотный соплежуй из Кремля
"Любящий душу (психе - индивидуальная жизнь) свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную."
(От Иоанна 12:25)
"Кто станет сберегать душу (жизнь) свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее."
(От Луки 17:33)
"25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;"
(От Луки 14:25-26)
meister_luvin 14 января 2018 | 18:10
и те, и другие во имя своей веры уничтожили миллионы людей?
odobryam_s 14 января 2018 | 18:14
Дожили... Православный коммунизЬм.
sedoi63 14 января 2018 | 18:14
У великого китайского кормчего Мао Цзедуна был цитатник, куда заносились все его высказывания. Пора бы и для Путина создать подобный сборник, куда бы записывались все сказанные им глупости?
sensei54 14 января 2018 | 18:23
sedoi63: Цитатник уже есть - "Слова, меняющие мир".
Цитатник глупостей как бы не потолще должен быть.
Вот только название бы...
antiboh 14 января 2018 | 18:28
sensei54: путанизмы
warlaam 14 января 2018 | 18:25
sedoi63: он поможет список дел уточнить для потомков и суда
don_ballon 14 января 2018 | 18:38
sedoi63: Не надо им подсказывать. Издательство Ротенберга с радостью выпустит сто сорок миллионов цитатников, а приобрести их обяжут. Нефть отдыхает...
timwlad61 14 января 2018 | 18:16
Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
Он добавил, что вера всегда сопровождала русский народ и укреплялась в те моменты, когда стране было особенно тяжело.
Слова Владимира Путина о сходстве тела Ленина в Мавзолее с мощами святых сказаны с целью привлечь побольше избирателей перед грядущими выборами. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член президиума центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин.
-------------
Ну вообще то господин Путин указал на то что он президент для всех и не надо путать вероисповедание с вождизмом.
addi 14 января 2018 | 18:16
Закусывать надо !...
poruchikk 14 января 2018 | 18:20
"Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу..."
и основа эта обман и шантаж....
tomorrow_never_knows 14 января 2018 | 18:20
Издержки эстетического воспитания и образования гопника наполняет флудом все СМИ.
yurizx 14 января 2018 | 18:21
вот абсолютно прав шеф. что ничего не меняет с другой стороны. те тихо- и буйнопомешанные, что молились на тушку в мавзолее, молиться не перестанут.
oneoretwo 14 января 2018 | 18:21
Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу
----------------------------------------------------
ну, хоть тут не СОВСЕМ соврал. ПРАВОСЛАВИЕ забыл как-то вставить перед "христианство".
и "основа" эта - фашистская.
а так - все чин по чину. ..
irosh 14 января 2018 | 18:24
Перед кем заигрывает?
point3d 14 января 2018 | 18:29
Поэтому на протяжении десятилетий Россия меняет христиан русских на мусульман азиатов?
И Валерий Рашкин из КПРФ не удивил, это нормальное поведение для рабского менталитета.
vladimirgornitsky 14 января 2018 | 18:29
И такое говорит человек, который гордится что работал в организации, которая расстреливала христианских священников и отправляла в лагеря обычных христиан... А теперь все эти чекисты в верующие записались и сажают за оскорбление религиозных чувств, поскольку теперь им так выгоднее.
Давно уже привычное бесстыдство.
inga_92 14 января 2018 | 18:31
Как же он достал своими откровениями
virgenu 14 января 2018 | 18:33
Свидетельство недалёкости, нехватки образования и замшелости. Путин идёт в будущее головой повёрнутой в прошлое. Что может ожидать граждан в такой перспективе? Как можно голосовать за такую идеологию?
vlad_373 14 января 2018 | 18:33
Полностью отреклись от Христа Спасителя, вместе с РПЦ МП под командованием Гундяева. После такой информации христианам нужно читать молитву "Живые Помощи" 90-й псалом Давида. А то можно мозги повредить.
protiv777 14 января 2018 | 18:36
А что не правильно, хомячье? Не Сталин, не Ленин, а именно сама идеология.
snagging 14 января 2018 | 18:38
Типичное мракобесие. Для таких и дьявол это Господь.
wurm 14 января 2018 | 18:39
Мало расстреливали коммунохристиане. До народа так и не дошло.
don_ballon 14 января 2018 | 18:40
"Идеалогия христианства и коммунизма имеют одну основу". Ну, вот, опять евреи виноваты...