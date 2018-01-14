Путин: Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу

Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что вера всегда сопровождала русский народ и укреплялась в те моменты, когда стране было особенно тяжело.

Слова Владимира Путина о сходстве тела Ленина в Мавзолее с мощами святых сказаны с целью привлечь побольше избирателей перед грядущими выборами. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член президиума центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Он добавил, что Владимир Ленин – великая личность, действительно заслуживающая поклонения.

Президент Владимир Путин не хотел назвать Ленина святым в христианском понимании этого слова, он просто провел аналогию между православием и коммунизмом как системой верований. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов.

Он добавил, что вера христиан тесно связана с их жизнью и выражается в добрых поступках, тогда как идеология коммунистов страшна своей жестокостью.