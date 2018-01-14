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Эксклюзив Эха 18:06, 14 января 2018

Путин: Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу

Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что вера всегда сопровождала русский народ и укреплялась в те моменты, когда стране было особенно тяжело.

Слова Владимира Путина о сходстве тела Ленина в Мавзолее с мощами святых сказаны с целью привлечь побольше избирателей перед грядущими выборами. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член президиума центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Он добавил, что Владимир Ленин – великая личность, действительно заслуживающая поклонения.

Президент Владимир Путин не хотел назвать Ленина святым в христианском понимании этого слова, он просто провел аналогию между православием и коммунизмом как системой верований. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов.

Он добавил, что вера христиан тесно связана с их жизнью и выражается в добрых поступках, тогда как идеология коммунистов страшна своей жестокостью.

Комментарии

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pyx 14 января 2018 | 18:10

Путин: Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу
___________________
Остапа несло..

pyx 14 января 2018 | 18:12

pyx: Не страна, а какое-то зазеркалье..

meister_luvin 14 января 2018 | 18:13

pyx:

не обижайте Алису

peshehonez 14 января 2018 | 18:39


Ой, полуграмотный соплежуй из Кремля

"Любящий душу (психе - индивидуальная жизнь) свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную."
(От Иоанна 12:25)

"Кто станет сберегать душу (жизнь) свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее."
(От Луки 17:33)

"25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;"
(От Луки 14:25-26)

meister_luvin 14 января 2018 | 18:10

и те, и другие во имя своей веры уничтожили миллионы людей?

odobryam_s 14 января 2018 | 18:14

Дожили... Православный коммунизЬм.

sedoi63 14 января 2018 | 18:14

У великого китайского кормчего Мао Цзедуна был цитатник, куда заносились все его высказывания. Пора бы и для Путина создать подобный сборник, куда бы записывались все сказанные им глупости?

sensei54 14 января 2018 | 18:23

sedoi63: Цитатник уже есть - "Слова, меняющие мир".
Цитатник глупостей как бы не потолще должен быть.
Вот только название бы...

antiboh 14 января 2018 | 18:28

sensei54: путанизмы

warlaam 14 января 2018 | 18:25

sedoi63: он поможет список дел уточнить для потомков и суда

don_ballon 14 января 2018 | 18:38

sedoi63: Не надо им подсказывать. Издательство Ротенберга с радостью выпустит сто сорок миллионов цитатников, а приобрести их обяжут. Нефть отдыхает...

timwlad61 14 января 2018 | 18:16

Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что вера всегда сопровождала русский народ и укреплялась в те моменты, когда стране было особенно тяжело.

Слова Владимира Путина о сходстве тела Ленина в Мавзолее с мощами святых сказаны с целью привлечь побольше избирателей перед грядущими выборами. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член президиума центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин.
-------------
Ну вообще то господин Путин указал на то что он президент для всех и не надо путать вероисповедание с вождизмом.

addi 14 января 2018 | 18:16

Закусывать надо !...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

poruchikk 14 января 2018 | 18:20

"Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу..."
и основа эта обман и шантаж....

tomorrow_never_knows 14 января 2018 | 18:20

Издержки эстетического воспитания и образования гопника наполняет флудом все СМИ.

yurizx 14 января 2018 | 18:21

вот абсолютно прав шеф. что ничего не меняет с другой стороны. те тихо- и буйнопомешанные, что молились на тушку в мавзолее, молиться не перестанут.

oneoretwo 14 января 2018 | 18:21

Идеологии коммунизма и христианства имеют одну и ту же основу
----------------------------------------------------
ну, хоть тут не СОВСЕМ соврал. ПРАВОСЛАВИЕ забыл как-то вставить перед "христианство".
и "основа" эта - фашистская.
а так - все чин по чину. ..

(комментарий скрыт)

irosh 14 января 2018 | 18:24

Перед кем заигрывает?

point3d 14 января 2018 | 18:29

Поэтому на протяжении десятилетий Россия меняет христиан русских на мусульман азиатов?
И Валерий Рашкин из КПРФ не удивил, это нормальное поведение для рабского менталитета.

vladimirgornitsky 14 января 2018 | 18:29

И такое говорит человек, который гордится что работал в организации, которая расстреливала христианских священников и отправляла в лагеря обычных христиан... А теперь все эти чекисты в верующие записались и сажают за оскорбление религиозных чувств, поскольку теперь им так выгоднее.
Давно уже привычное бесстыдство.

inga_92 14 января 2018 | 18:31

Как же он достал своими откровениями

virgenu 14 января 2018 | 18:33

Свидетельство недалёкости, нехватки образования и замшелости. Путин идёт в будущее головой повёрнутой в прошлое. Что может ожидать граждан в такой перспективе? Как можно голосовать за такую идеологию?

vlad_373 14 января 2018 | 18:33

Полностью отреклись от Христа Спасителя, вместе с РПЦ МП под командованием Гундяева. После такой информации христианам нужно читать молитву "Живые Помощи" 90-й псалом Давида. А то можно мозги повредить.

protiv777 14 января 2018 | 18:36

А что не правильно, хомячье? Не Сталин, не Ленин, а именно сама идеология.

snagging 14 января 2018 | 18:38

Типичное мракобесие. Для таких и дьявол это Господь.

wurm 14 января 2018 | 18:39

Мало расстреливали коммунохристиане. До народа так и не дошло.

don_ballon 14 января 2018 | 18:40

"Идеалогия христианства и коммунизма имеют одну основу". Ну, вот, опять евреи виноваты...

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