Поисковый сервис «Гугл» уже объявил Владимира Путина победителем на президентских выборах
Фотография Путина с пометкой «Победитель» и ссылка на подборку новостей по слову «Путин» сопровождает выдачу результатов поиска по словам «президентские выборы в России в 2018 году». Между тем на странице «Википедии» о выборах, на которую ссылается справка «Гугл», Путин не указан среди зарегистрированных кандидатов. Как самовыдвиженец он должен собрать подписи в свою поддержку и сдать их в Центризбирком.
Комментарии10
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meister_luvin 14 января 2018 | 18:08
Верно пишет Гугл - 18 марта будет голосование, а не выборы. Нет единственного настоящего оппонента власти - Навального
xeipetrov 14 января 2018 | 18:14
meister_luvin: Навальный может оппонировать Собчак в реалиях. Не более.
lenin3 14 января 2018 | 18:29
Да исход выборов-2018 был ещё ясен в 2012-м.А вот если будет в здравом уме Голлум-то и ясен будет исход выборов 2024-го...)))
evgolius7 14 января 2018 | 18:34
"Выборы" в России, это возня глистов в заднице великого Владим Владимыча...
Глисты могут своими телодвижениями доказывать свою независимость, устраивать срачи между собой или мириться, но в итоге, все решает хозяин жопы..
(с)
okypok 14 января 2018 | 18:09
Будущее гугла:
https://khomenko.org/wp-content/uploads/2012/11/30355_493543314023818_1176301408_n.jpg
mordechai_blinchikov 14 января 2018 | 18:10
еще надо дожить...
practolog 14 января 2018 | 18:14
А кому то хотелось, чтобы выскакивала фамилия Грудинин? Идите и голосуйте за коммуниста Грудинина!
mystar 14 января 2018 | 18:15
Ну теперь по мудрому примеру пиндосов Россия должна расследовать вмешательство в президентские выборы со стороны США. Впрочем и без расследования ясно что вмешательство идет и не только в президентские выборы.
liberal_vulgaris 14 января 2018 | 18:22
Навальный уже объявил гуглу бойкот :)
aleks_72 14 января 2018 | 18:32
Кто слил в Гугл информацию из ЦИК? Признавайтесь! :)