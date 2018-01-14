Поисковый сервис «Гугл» уже объявил Владимира Путина победителем на президентских выборах

Фотография Путина с пометкой «Победитель» и ссылка на подборку новостей по слову «Путин» сопровождает выдачу результатов поиска по словам «президентские выборы в России в 2018 году». Между тем на странице «Википедии» о выборах, на которую ссылается справка «Гугл», Путин не указан среди зарегистрированных кандидатов. Как самовыдвиженец он должен собрать подписи в свою поддержку и сдать их в Центризбирком.