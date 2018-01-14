Руководство «Единой России» приняло участие в сборе подписей в поддержку Путина
За кандидата подписались депутаты Госдумы Сергей Железняк и Евгений Ревенко, руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов и замсекретаря генсовета Ольга Баталина.
Евгений Ревенко в Фейсбуке написал, что весь день в приемной стояли очереди из желающих подписаться за Путина. «Я свою отстоял и подпись поставил. Это моя гражданская позиция,» — пишет Ревенко.
Приемные «Единой России» проводят единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. В партии заявляют, что специально предоставили для этого свои помещения волонтерам, при этом сами не будут заниматься агитацией. Важно поддержать Путина, даже несмотря на то, что штаб уже собрал необходимые для регистрации 300 тысяч подписей, сказал «Эху Москвы» один из подписантов Денис.
В предвыборном штабе Путина ранее сообщали, что собрали уже почти полмиллиона подписей.
Это неудивительно, потому что в основе правящего режима лежит индифферентность граждан, — сказал в интервью «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Десятки общественных приемных партии «Единая Россия» открыты сегодня для сбора подписей во всех регионах страны.
Комментарии23
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pyx 14 января 2018 | 18:07
Самозванцы приняли участие в выдвижении самозванца..
okypok 14 января 2018 | 18:14
pyx:
Завидовать все будут выбору России:
http://nikvesti.com/images/imageeditor/2015/8/24/74220/74220_1.jpg
haldey 14 января 2018 | 18:17
Владимир Владимирович уже дистанцировался от ЕР, те же пытаются его притянуть в свои объятья, понимают, чем им грозит такое похолодание отношений! Скоро будут чистки всех присосавшихся к власти! Скоро сменим концепцию управления! Успехов в понимании процессов!
А чего ждали? Думали Путин не соберет подписи? Да у него такая поддержка в народе, что ни какой ЕР не снилась! И можете не писать про ваши 146%.. Кто ему их написал? Он что ли сам себе? Это спящие! Не зря фильм показали, конечно, это не очень глубоко раскрыто, но скрывать уже смысла не было! Множество врагов здесь на ЭМ, под крылышком Ганапольского! Скоро зиговать будете, как на Украине.
И можете не писать: "кому что, а халдею про Украину..." и "что там у хохлов"... Пока эта рана еще гноит, и вас всех гноем покрывает, видно куда нас ведет американЬская печенька, говорил, говорю и буду говорить! А вам бы эту историю зацыкать, замолчать, не упоминать... Не дождетесь. Вы и есть Бандеровцы, ну или Власовцы, суть одна, предатели Родины!!! Нет конечно и здесь есть здравые люди, было бы глупо предполагать, что этот рассадник ненависти к русским останется без истинных защитников своей Родины. Они вам как кость в горле торчали и будут вам кровь портить до тех пор, пока вы человеками не станете. А пока, вы суть есть - американские зомбики! Вы и есть те самые ватники, потому как мозги ваши - вата, только американская... Вы все - Псаки... Ваш уровень: "Америка понад усе"
kir_pich_101 14 января 2018 | 18:32
haldey: Примус у меня есть американский - Колеман. На бензине работает. Шпарит вовсю. Чайник за пять минут вскипает. Говорили, не бери, бензином вонять еда будет. Не, нормально, чисто, красиво, удобно. Не то, что Шмель наш вонючий...
a8olduin 14 января 2018 | 18:23
pyx: Самозванцы приняли участие в выдвижении самозванца..
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Прокладки, хоть стену головой расшибете. Ни кто не услышит. Вас ничтожное количество со всех стран бывшего соц. лагеря. Типа Украина, страны Прибалтики и пр.
tks 14 января 2018 | 18:09
Если собрали уже, чего же тогда еще собирать?
Самозванец-самовыдвиженец...
ivanov356 14 января 2018 | 18:09
Ну всё, подписи собрали, можно на выборы не ходить.
nestor199 14 января 2018 | 18:19
ivanov356: Правильно, не ходите.
pukins_1 14 января 2018 | 18:21
ivanov356: Вопрос на засыпку: а что, народ е..т эта новость? Ну и подписывались бы всей шоблой втихаря, чего об этом трындеть-то? Тоже мне событие, можно подумать, больше ничего ни в стране, ни в мире не происходит...
neyexo 14 января 2018 | 18:26
pukins_1: трындеть надо, мало ли кто засомневается
pukins_1 14 января 2018 | 18:32
neyexo: Ага, а то я сомневался: не дай бог, руководство едросов всей отарой надумает подписаться за Собчак?..
nestor199 14 января 2018 | 18:13
И чё?
doctor63rus 14 января 2018 | 18:16
nestor199: Как че - СЕМИБАНКИРЩИНА же!
ac_dc 14 января 2018 | 18:17
А на вид все - взрослые, почтенные люди. При галстухах
neyexo 14 января 2018 | 18:23
Не считается, люди подневольные.
А вот вольные сами лезут, такие тоже есть.
Россиянам - Путина!
Я за!!
Они заслуживают
viribus_unitis 14 января 2018 | 18:23
В Москве двадцатилетние в очередь стоят за Путина подписать.
kir_pich_101 14 января 2018 | 18:24
Ой ну ладно подпись! Я кровь сдать готов!
А также мочу и кал...
aleks_72 14 января 2018 | 18:26
То собрали подписи, то собирают подписи. Не просохли еще после Новогодних праздников. Может они, с бодуна, уже голосуют на выборах? :)
virgenu 14 января 2018 | 18:27
Вся путинская мафия подписалась за гаранта неприкосновенности их шкур и денег. Кто бы сомневался!
peresvet73 14 января 2018 | 18:32
Ритуал присяги на преданность Фюреру. Надо чтобы ещё все по очереди ножки дочкам Путина поцеловали.
pieter 14 января 2018 | 18:32
Небо бы упало на землю если бы такой редкоземельный выродок как железняк не подписался бы за кормящего его хозяина гопника..
sergoder172 14 января 2018 | 18:33
Матросы - железняки облизали дохлую Крысу с достоинством! Даже не поморщились!
Но, в следующей жизни им это припомнят!
snagging 14 января 2018 | 18:36
Тем и отличаются простые граждане, что в отличии от едросов, они не хотят участвовать в постановочных выборах. Пусты все точки в торговых центрах, где стоят тумбы для подписантов. Никаких очередей к ним нет. Люди проходят мимо плюются и ехидно улыбаются. Так, что Ревенко типичный балабол. Никаких очередей нет, поэтому никак собрать не могут.