Руководство «Единой России» приняло участие в сборе подписей в поддержку Путина

За кандидата подписались депутаты Госдумы Сергей Железняк и Евгений Ревенко, руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов и замсекретаря генсовета Ольга Баталина.

Евгений Ревенко в Фейсбуке написал, что весь день в приемной стояли очереди из желающих подписаться за Путина. «Я свою отстоял и подпись поставил. Это моя гражданская позиция,» — пишет Ревенко.

Приемные «Единой России» проводят единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. В партии заявляют, что специально предоставили для этого свои помещения волонтерам, при этом сами не будут заниматься агитацией. Важно поддержать Путина, даже несмотря на то, что штаб уже собрал необходимые для регистрации 300 тысяч подписей, сказал «Эху Москвы» один из подписантов Денис.

В предвыборном штабе Путина ранее сообщали, что собрали уже почти полмиллиона подписей.

Это неудивительно, потому что в основе правящего режима лежит индифферентность граждан, — сказал в интервью «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Десятки общественных приемных партии «Единая Россия» открыты сегодня для сбора подписей во всех регионах страны.