Адвокат Заикин: Родственники правозащитника Титиева покинули Чечню из-за угроз сотрудников полиции
Родственники обвиняемого в незаконном обороте наркотиков руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева покинули республику из-за «угроз сотрудников полиции». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Петр Заикин.
«Часть родственников покинула республику, именно те родственники, в адрес которых некоторые сотрудники полиции МВД Чечни высказали угрозу о том, что они будут подвергаться уголовному преследованию», — рассказал он.
Адвокат также добавил, что комментарии МВД Чечни о непричастности сотрудников полиции к угрозам в адрес О.Титиева «беспочвенны». «У них не было времени на то, чтобы это проверить. Если в МВД работает тысяча сотрудников, то каким образом они могли давать такие комментарии, не проведя соответствующей проверки?», — отметил П.Заикин.
Он также подчеркнул, что информацию об угрозах в адрес родственников О.Титиева получил от самого правозащитника.
Правозащитник Оюб Титиев был задержан 9 января. Его обвинили в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили.
Комментарии2
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pyx 14 января 2018 | 18:03
Гестапо нервно курит в сторонке..
virgenu 14 января 2018 | 18:36
Обыкновенный фашизм в отдельно взятом регионе.