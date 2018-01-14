Адвокат Заикин: Родственники правозащитника Титиева покинули Чечню из-за угроз сотрудников полиции

Родственники обвиняемого в незаконном обороте наркотиков руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева покинули республику из-за «угроз сотрудников полиции». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Петр Заикин.

«Часть родственников покинула республику, именно те родственники, в адрес которых некоторые сотрудники полиции МВД Чечни высказали угрозу о том, что они будут подвергаться уголовному преследованию», — рассказал он.

Адвокат также добавил, что комментарии МВД Чечни о непричастности сотрудников полиции к угрозам в адрес О.Титиева «беспочвенны». «У них не было времени на то, чтобы это проверить. Если в МВД работает тысяча сотрудников, то каким образом они могли давать такие комментарии, не проведя соответствующей проверки?», — отметил П.Заикин.

Он также подчеркнул, что информацию об угрозах в адрес родственников О.Титиева получил от самого правозащитника.

Правозащитник Оюб Титиев был задержан 9 января. Его обвинили в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили.