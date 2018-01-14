Международная федерация футбола осудила сообщение «Спартака» в Twitter, где журналисты BBC увидели признаки расизма

Международная федерация футбола осудила сообщение московского «Спартака» в Twitter, в котором журналисты BBC увидели признаки расизма.

В субботу на странице московской команды в Twitter появилось сообщение: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Под текстом была размещена видеозапись с игроками «Спартака», участвующих в тренировке на сборе в Дубае, среди которых было несколько темнокожих футболистов. Увы, шутка защитника Георгия Джикия, который и стал автором послания в сети, не прошла мимо бдительных сотрудников антирасистской Организации Kick It Out. Борцы за нравственность увидели в шутливом сообщении проявление расизма. Их позицию тут же подхватили журналисты Би Би Си. Наконец, осудили послание и в ФИФА. Напомним, что любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе.

Добавлю, что резонансное сообщение вскоре было удалено, а на странице «Спартака» в Twitter появилось новое видео с участием спартаковских футболистов. Где Джикия заявляет — «У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья и одна большая семья».