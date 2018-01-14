Российские биатлонистки неудачно выступили на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й. На 1-м месте биатлонистка из Финляндии, на втором – спортсменка из Германии, на третьем – чешская биатлонистка.
Комментарии7
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odobryam_s 14 января 2018 | 17:34
Нехватка полезных веществ в организме....
vasyakirin 14 января 2018 | 17:38
odobryam_s: Кажется Ролдугин не клевещет...
mr_vaxo_ 14 января 2018 | 18:07
vasyakirin: Надоели сообщения о поражениях Нужно дать сообщение о победе.
ну хотя так.
легкоатлетический матч между сборной СССР И США.бег на 100м. Бегут два спортсмена один из СССР другой США.
Американец приьежал первым.
Тасс сообщает: В беге на 100 м советский спортсмен пришел вторым, а американский -
предпоследним.
world_nail 14 января 2018 | 17:54
"Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й"
Как говорил Улюкаев "Это еще не дно, впереди Марианская впадина"
lincolnmkx 14 января 2018 | 17:55
Нет в Чебурашке спорта без мельдония, даже Шантрапова обделалась!
moncegorskyi 14 января 2018 | 18:05
Без мельдония чижило, однако...
nik213 14 января 2018 | 18:06
moncegorskyi: Тоже мне новость