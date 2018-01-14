Частично денонсировать договор между Россией и Украиной предложил зампред думского комитета по делам СНГ
Частично денонсировать договор между Россией и Украиной предложил зампред думского комитета по делам СНГ «единоросс» Константин Затулин. Последний раз действие договора было продлено на 10 лет в 2008 году. Затулин считает, что договор односторонне выгоден Украине и он должен быть пересмотрен в части взаимного признания границ двух государств. Напомним, Константин Затулин является фигурантом уголовного дела, которое возбудила украинская генпрокуратура по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Комментарии25
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vasyakirin 14 января 2018 | 17:36
Это нормально когда РФ отказывается от своих обязательств в одностороннем порядке...
Ждем новых инвестиций в сверхдержаву...
metalag 14 января 2018 | 18:17
vasyakirin: Так давно пора!Сколько можно признавать нацистскую власть в Киеве?
Если даже Затулин стал фигурантом уголовного дела на Украине...то что мешает возбудить в России уголовное дело против Порошенко?:)))))
Было бы желание... а статьи найдутся....
protiv777 14 января 2018 | 17:36
Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ. Первобытная территория скачущих хохлобесов есть - Украины нет.
ura_123 14 января 2018 | 17:40
protiv777: Ты там не в курсе,как называют страну в одном из регионов которой лепят на морозе гигантского петуха из дерьма?
Опять ты це хлопчик забыл посмотреть в зеркало)))
mystar 14 января 2018 | 17:43
protiv777: Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ.
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Надо добавить что никогда и не было. Только благодаря большевикам в СССР появилась УССР и только благодаря советской конституции превратилась в Украину.
antipatrick 14 января 2018 | 17:53
mystar: И куда они подевались, большевики? Как их поблагодарить?
mystar 14 января 2018 | 18:07
antipatrick: И куда они подевались, большевики?
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Вот туда куда подевались большевики туда надо-бы подевать и Украину. Сами определите куда. И поблагодарить можете в том-же месте.
metalag 14 января 2018 | 18:14
mystar: Сегодняшние власти на украине действительно, "кастреголовые" - они уничтожают сами основы "государства украина"!
Ведь ежели не признавать в качестве "положительных" действия большевиков, то "украине" придется скукожиться до территории "малороссии"..... - а это 20% сегодняшней территории Украины!:)))))))
dan24 14 января 2018 | 18:21
mystar: и Финляндии не было , но возникли и даже СССР по зубам давали....
vezdehod 14 января 2018 | 18:15
protiv777:
Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ. Первобытная территория скачущих хохлобесов есть - Украины нет.
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Так это не её трудности. а России, которая идёт по пути СССР.
ura_123 14 января 2018 | 17:38
Значит договор о взаимном признании границ всё же был...
И кое кто его нарушил.
mr_vaxo_ 14 января 2018 | 17:55
ura_123: Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.
Все сказано открытым текстом.
Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.
vezdehod 14 января 2018 | 18:20
ura_123:
Значит договор о взаимном признании границ всё же был... И кое кто его нарушил.
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Затулин СДАЛ Россию с потрохами, а ведь она считала себя непорочной девочкой, которую "изнасиловала" Украина.
tks 14 января 2018 | 17:40
пусть завтулин себя для начала денонсирует!
iwanow62 14 января 2018 | 17:41
Поделите уже по-частям это недоразумение-Украину.На фауну-плевать всем.
ihor_syvoryj 14 января 2018 | 17:43
iwanow62: Смотри, сдуру делилку не сломай!
iwanow62 14 января 2018 | 17:46
ihor_syvoryj: Намордник тебе идет.
aleks_72 14 января 2018 | 17:45
Все, как всегда - как у всех приличных идиотов: сначала договор нарушили, потом, через 3 года, решили денонсировать. :)
pag22 14 января 2018 | 17:47
Частично денонсировать? Мы тут немножко денонсируем... Типа, жене: мы тут с тобой немножко разведемся..
ihor_syvoryj 14 января 2018 | 18:03
Иными словами, после развала Рашки, присоединение к Украине Кубани, Воронежской и Белгородских областей будет целиком законным?
protiv777 14 января 2018 | 18:13
ihor_syvoryj: Скачущий хохлобес с факелом и изобретающий заново катапульты все мечтает о развале рашки.
makhnaehe 14 января 2018 | 18:17
ihor_syvoryj: Ты абсолютно прав. Только осталось дождаться двух условий. 1. Развала России. 2. Решения всенародного референдума в Кубани, Воронежской и Белгородской областях. Садись на лавку и руки складывай на пузе.
liberal_vulgaris 14 января 2018 | 18:04
Т.е. признаем теперь только западные границы украинды :)
metalag 14 января 2018 | 18:20
liberal_vulgaris: А зачем России признавать западные границы Украины?:))
makhnaehe 14 января 2018 | 18:11
Прав Затулин и как вовремя подошел срок окончания этого договора. Продлевать бессмысленно, так как больше нет той чистой и светлой Украины. Её развалили и убили бандеровцы, а диалог с ними возможен только через прицел автомата.