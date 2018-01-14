Частично денонсировать договор между Россией и Украиной предложил зампред думского комитета по делам СНГ «единоросс» Константин Затулин. Последний раз действие договора было продлено на 10 лет в 2008 году. Затулин считает, что договор односторонне выгоден Украине и он должен быть пересмотрен в части взаимного признания границ двух государств. Напомним, Константин Затулин является фигурантом уголовного дела, которое возбудила украинская генпрокуратура по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.