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17:32, 14 января 2018

Частично денонсировать договор между Россией и Украиной предложил зампред думского комитета по делам СНГ

Частично денонсировать договор между Россией и Украиной предложил зампред думского комитета по делам СНГ «единоросс» Константин Затулин. Последний раз действие договора было продлено на 10 лет в 2008 году. Затулин считает, что договор односторонне выгоден Украине и он должен быть пересмотрен в части взаимного признания границ двух государств. Напомним, Константин Затулин является фигурантом уголовного дела, которое возбудила украинская генпрокуратура по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Комментарии

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vasyakirin 14 января 2018 | 17:36

Это нормально когда РФ отказывается от своих обязательств в одностороннем порядке...
Ждем новых инвестиций в сверхдержаву...

metalag 14 января 2018 | 18:17

vasyakirin: Так давно пора!Сколько можно признавать нацистскую власть в Киеве?
Если даже Затулин стал фигурантом уголовного дела на Украине...то что мешает возбудить в России уголовное дело против Порошенко?:)))))
Было бы желание... а статьи найдутся....

protiv777 14 января 2018 | 17:36

Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ. Первобытная территория скачущих хохлобесов есть - Украины нет.

ura_123 14 января 2018 | 17:40

protiv777: Ты там не в курсе,как называют страну в одном из регионов которой лепят на морозе гигантского петуха из дерьма?
Опять ты це хлопчик забыл посмотреть в зеркало)))

mystar 14 января 2018 | 17:43

protiv777: Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ.
________________________________________________
Надо добавить что никогда и не было. Только благодаря большевикам в СССР появилась УССР и только благодаря советской конституции превратилась в Украину.

antipatrick 14 января 2018 | 17:53

mystar: И куда они подевались, большевики? Как их поблагодарить?

mystar 14 января 2018 | 18:07

antipatrick: И куда они подевались, большевики?
_________________________________________
Вот туда куда подевались большевики туда надо-бы подевать и Украину. Сами определите куда. И поблагодарить можете в том-же месте.

metalag 14 января 2018 | 18:14

mystar: Сегодняшние власти на украине действительно, "кастреголовые" - они уничтожают сами основы "государства украина"!
Ведь ежели не признавать в качестве "положительных" действия большевиков, то "украине" придется скукожиться до территории "малороссии"..... - а это 20% сегодняшней территории Украины!:)))))))

dan24 14 января 2018 | 18:21

mystar: и Финляндии не было , но возникли и даже СССР по зубам давали....

vezdehod 14 января 2018 | 18:15

protiv777:
Господи, с какой Украиной? Страны такой НЕТ. Первобытная территория скачущих хохлобесов есть - Украины нет.
=================================================================================================
Так это не её трудности. а России, которая идёт по пути СССР.

ura_123 14 января 2018 | 17:38

Значит договор о взаимном признании границ всё же был...
И кое кто его нарушил.

mr_vaxo_ 14 января 2018 | 17:55

ura_123: Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.


Все сказано открытым текстом.

Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.


vezdehod 14 января 2018 | 18:20

ura_123:
Значит договор о взаимном признании границ всё же был... И кое кто его нарушил.
==================================================================================
Затулин СДАЛ Россию с потрохами, а ведь она считала себя непорочной девочкой, которую "изнасиловала" Украина.

tks 14 января 2018 | 17:40

пусть завтулин себя для начала денонсирует!

iwanow62 14 января 2018 | 17:41

Поделите уже по-частям это недоразумение-Украину.На фауну-плевать всем.

ihor_syvoryj 14 января 2018 | 17:43

iwanow62: Смотри, сдуру делилку не сломай!

iwanow62 14 января 2018 | 17:46

ihor_syvoryj: Намордник тебе идет.

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aleks_72 14 января 2018 | 17:45

Все, как всегда - как у всех приличных идиотов: сначала договор нарушили, потом, через 3 года, решили денонсировать. :)

pag22 14 января 2018 | 17:47

Частично денонсировать? Мы тут немножко денонсируем... Типа, жене: мы тут с тобой немножко разведемся..

ihor_syvoryj 14 января 2018 | 18:03

Иными словами, после развала Рашки, присоединение к Украине Кубани, Воронежской и Белгородских областей будет целиком законным?

protiv777 14 января 2018 | 18:13

ihor_syvoryj: Скачущий хохлобес с факелом и изобретающий заново катапульты все мечтает о развале рашки.

makhnaehe 14 января 2018 | 18:17

ihor_syvoryj: Ты абсолютно прав. Только осталось дождаться двух условий. 1. Развала России. 2. Решения всенародного референдума в Кубани, Воронежской и Белгородской областях. Садись на лавку и руки складывай на пузе.

liberal_vulgaris 14 января 2018 | 18:04

Т.е. признаем теперь только западные границы украинды :)

metalag 14 января 2018 | 18:20

liberal_vulgaris: А зачем России признавать западные границы Украины?:))

makhnaehe 14 января 2018 | 18:11

Прав Затулин и как вовремя подошел срок окончания этого договора. Продлевать бессмысленно, так как больше нет той чистой и светлой Украины. Её развалили и убили бандеровцы, а диалог с ними возможен только через прицел автомата.

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