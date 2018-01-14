Уголовное дело возбуждено по факту отравления в кадетской школе в Люберцах
По последним данным, в больницу попали 46 человек. Из них 40 учеников кадетской школы, а также преподаватели. Первые жалобы на отравление начали поступать еще 12 января. Сегодня снова появились сообщения о том, что учеников и сотрудников кадетской школы доставляют в больницы. Из-за этого случая в образовательных учреждениях Подмосковья будут проведены проверки.
Комментарии5
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doctor63rus 14 января 2018 | 17:33
Латынина виновата! Накаркала - взялись за Люберцы!
doctor63rus 14 января 2018 | 18:25
doctor63rus: Т. е. мы пока что в Воронеже и других регионах необъятной можем булки расслабить и выдохнуть - не до нас пока? Воздушную тревогу можно временно отменить, а то домой покушать хочется сбегать?
aleko_1 Александр Королев 14 января 2018 | 17:54
Их отравила пропутинская идеология, которой их пичкали
zkotor 14 января 2018 | 18:01
... если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой
zamirisovest 14 января 2018 | 18:16
Елки -палки, масштабы уже - как у Диккенса? И никому в голову не пришло - дать пинка после опарышей осенью ? Чтобы во всех кадетских, как огня, боялись проблем в пищеблоке?