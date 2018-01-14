Семья правозащитника Оюба Титиева уехала из Чечни в целях безопасности
Семья правозащитника Оюба Титиева уехала из Чечни в целях безопасности, об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Титиева Петр Заикин. На вопрос, уехали ли родственники правозащитника из России, адвокат не ответил, пояснив, что не имеет права рассказывать об этом без разрешения своего подзащитного. Он добавил, что полицейские угрожали родственникам Титиева. Они также пытались добиться признательных показаний от правозащитника, угрожая устроить проблемы его семье.
Напомним, Оюб Титиев был задержан 9 января. Его обвинили в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили.
Комментарии13
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iwanow62 14 января 2018 | 17:34
дорога дальняя,поджопник на дорожку пГавозащитничку.
kottigr1 14 января 2018 | 17:43
iwanow62: Путинским баранам нравится когда им вайнахи с 26-ти лет головы отрезают ?
serjo1977 14 января 2018 | 17:51
kottigr1: "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь..."
vasilevich58 14 января 2018 | 18:10
Так в России останутся одни мракобесы, воры, убийцы и подлецы!
serjo1977 14 января 2018 | 17:49
iwanow62: "Не плюй в колодец - пригодиться воды напиться!" (народная мудрость).
servelat 14 января 2018 | 17:50
iwanow62: Такой табор содержать никакой честной зарплаты не хватит. Поэтому и подался в наркокурьеры.
kottigr1 14 января 2018 | 17:35
У кого есть возможность, спасайте своих детей, отправляя их учиться и жить в цивилизованные страны подальше от РФ.. Ничего хорошего их в России не ждет.
nestor199 14 января 2018 | 17:44
kottigr1: И когда Вы от нас в цивилизованные страны уедите? Просто устал ждать счастья.
kottigr1 14 января 2018 | 17:50
nestor199: Мне незачем торопится.. Мне ещё хочется посмотреть как Вы друг-другу глотки рвать будете. Ради такого шоу можно и подождать.
practolog 14 января 2018 | 18:04
kottigr1: Вас наверное расстроило, что при распаде СССР глотки друг другу в России не рвали?
m_doc 14 января 2018 | 18:06
kottigr1: Почему друг другу? А ты на что?:))
mystar 14 января 2018 | 17:48
Ну чо правильные действия. Самое время свалить в гейропу пока есть возможность получить политическое убежище. Потом может и не получиться.
practolog 14 января 2018 | 18:02
И где это можно спрятаться от мести?