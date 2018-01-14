Семья правозащитника Оюба Титиева уехала из Чечни в целях безопасности, об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Титиева Петр Заикин. На вопрос, уехали ли родственники правозащитника из России, адвокат не ответил, пояснив, что не имеет права рассказывать об этом без разрешения своего подзащитного. Он добавил, что полицейские угрожали родственникам Титиева. Они также пытались добиться признательных показаний от правозащитника, угрожая устроить проблемы его семье.

Напомним, Оюб Титиев был задержан 9 января. Его обвинили в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросили.