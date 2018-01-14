Неизвестные от имени «ИГ» распространили в соцсетях и мессенджерах видео с призывом убивать российских правозащитников
Неизвестные от имени «Исламского государства»* распространили в социальных сетях и мессенджерах видео с призывом убивать российских правозащитников. Пользователи, впрочем, сомневаются в подлинности записи.
В ролике, который длится около полутора минут, запечатлены четверо вооруженных пистолетами и ножами людей в масках и камуфлированной одежде на фоне флага «Исламского государство». Люди, выступающие от имени боевиков одного из подразделений группировки – «Вилаят Кавказ» – обращаются к своим последователям, призывая убивать известных российских правозащитников – чтобы создать напряженную ситуацию перед выборами президента. Люди, называющие себя сторонниками ИГИЛ, дают понять, что вне зависимости от того, кто будет исполнителями преступлений, общественность сойдётся во мнении, что за убийствами стоят Рамзан Кадыров и Владимир Путин. Напомнили авторы обращения и о давлении США и ЕС на Россию в связи с задержанием главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Негативная реакция Запада играет на руку боевикам «Исламского государства», – утверждается в видеозаписи.
Эксперты, опрошенные изданием «Кавказский узел», сомневаются в подлинности распространенного ролика. Сами правозащитники не исключают, что видео могло быть снято как при содействии российских силовиков, так и руководства Чечни.
*организация запрещена в России
Комментарии30
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mikhail_spb_ 14 января 2018 | 17:09
Там в начале фильма в титрах не указано "лубянская киностудия"?
Или "снято по заказу избирательного штаба нацлидера"?
xeipetrov 14 января 2018 | 17:20
mikhail_spb_: Путен хочет убить фсех.
hanghin 14 января 2018 | 17:47
xeipetrov: каждая госдеповская прокладка мнит себя правозащитником
mr_vaxo_ 14 января 2018 | 18:00
hanghin: Получается что ИГИЛ счоюзник кремлинов в преследовании правозащитников. Это интересная информация.
Хотя многие и раньше об этом догадывались.
Все тайное становится явным. Вот и проболтались.
vasilevich58 14 января 2018 | 18:08
Они такие же "неизвестные", как заказчики убийства Немцова!
Те самые, которые Кремль оккупировали 17 лет назад.
rampa 14 января 2018 | 17:48
xeipetrov: твоим "коллегам" нравятся твои шуточки
svirepyy_bambr 14 января 2018 | 17:22
mikhail_spb_: ФСБшники вряд ли это сняли-слишком топорно и очевидно, ну не окончательно ж гэбисты деградировали. А вот , опять же, судя по топорности этой поделки, акцентирование на Оюбе Титиеве, упоминания Кадырова в одном ряду с Путиным,, ну и общей недалекости и неумения просчитать реакцию аудитории-явная работа по заказу пехотинца Путина . Общий идиотизм и непрофессионализм на это явно указывают.
ivanov356 14 января 2018 | 17:28
svirepyy_bambr: Это уже те мальчики, которые на выпускном на гелендвагенах рассекали.
sisyanfashist 14 января 2018 | 17:12
Хорошее дело ,надо поддержать ,есть адреса этих педозащитников?
kottigr1 14 января 2018 | 17:14
sisyanfashist: Хорошее дело ,надо поддержать ,есть адреса этих педозащитников?
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Конечно есть.. Записывай. УВД "Дальнее", город Казань, приезжать обязательно нужно со своей бутылочкой шампанского.
nikitin43 14 января 2018 | 17:25
kottigr1: по статусу главные правозащитники в генпрокуратуре , чайке перья хотят выдрать..
rampa 14 января 2018 | 17:23
sisyanfashist: так это, оказывается, ты у нас в стране обстановку дестабилизируешь перед выборами? Это ты хочешь Путина и Кадырова подставить?
Сам пойдешь сдаваться и извиняться или про тебя сообщить в органы или Кадырову?
max3446 14 января 2018 | 17:13
Жерственные приношения для провокаций в духе Запада. Так что заказчика видео скорее надо в белом доме искать
anemon 14 января 2018 | 17:16
max3446: Что ли, мимо тебя пронесли? Ну, надо же!
kir_pich_101 14 января 2018 | 17:26
max3446: Не удивлюсь, если ваша кодла решила снять ролик!
ensebeo 14 января 2018 | 17:14
так вот кому на самом деле правозащитники покоя не дают... значит правда, что с ними в Сирии не боролись, а наоборот...
abuvgrobu 14 января 2018 | 17:15
призывая убивать известных российских правозащитников
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Что-то мне подсказывает, что сами "известные правозащитники" и организовали этот вброс.
nestor199 14 января 2018 | 17:21
abuvgrobu: Вы на них, правозащитников зла большого не держите - они на рынке всяческих услуг востребованы. Даже мадемуазель Снегурочку( в миру Алексеева) упырь купил.
nestor199 14 января 2018 | 17:16
Правозащитники ИГ забашляли, а те распространили.
peresvet73 14 января 2018 | 17:17
И как назло у Роскомнадзора выходной! Надо же, как совпало!
rampa 14 января 2018 | 17:18
щас этих гадов быстро поймают. Уж если за перепост находят и сажают, то уж этих, пытающихся дестабилизировать обстановку в стране перед выборами сразу вычислят. Хотя... Вон тех, кто звонит и дестабилизирует уже полгода до сих пор почему-то не определили. А ведь уже миллион народных средств истратили
trans 14 января 2018 | 17:20
Видимо кто-то хочет чтобы такие убийства сваливали на ИГИЛ. Сомневаюсь очень что ИГИЛу интересны наши правозащитники (да и вряд ли они в курсе кто это такие). Так что посмотрим как будут развиваться события.
Вон в Чечне одному правозащитнику уже подкинули наркоту. Глядишь, и до убийств дело дойдет. И будет кого обвинить - "Это ИГИЛ, это все они, они...."
a_m_59 14 января 2018 | 17:20
Неизвестные показали в соцсетях, а Эхо Москвы продублировало...Вдруг какой урод потенциальный не знает ещё об этом...
stas_russkiy 14 января 2018 | 17:23
Всё просто - озёрные бандиты готовят террор против граждан России, а свалить попытаются на трижды уничтоженный игил. Ничего нового чекисты придумать не в состоянии.
max3446 14 января 2018 | 17:25
В одном из ночных клубов Мадрида по неизвестным причинам рухнул потолок. Как сообщает газета El Mundo, 16 квадратных метров потолка на втором этаже здания ночного клуба обвалились около 1.30 в ночь на воскресенье.
Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия. Медицинская помощь понадобилась 26 лицам, 11 из них доставлены в больницы.
Эй, либерастня, как так то, в процветающий Европе потолки на людей падают!?
kir_pich_101 14 января 2018 | 17:33
max3446: Настоящему пУтриоту хорошо, когда кому-то плохо.
Да, малыш?
protiv777 14 января 2018 | 17:32
"Сами правозащитники не исключают, что видео могло быть снято как при содействии российских силовиков, так и руководства Чечни." Ну не могут они поверить в предательство ИГИЛовцев. Они ж им как родные.
m_doc 14 января 2018 | 17:44
protiv777: Ну дык и хомячьё игиловцев сильно уважает. В Сирии постоянно на их стороне.
croaker 14 января 2018 | 17:50
Те, кто прикрылся псевдонимом "ИГ", ничем от этой террористической организации не отличаются. Только под их прицелом совершенно конкретные люди.
fedor_v_glaz 14 января 2018 | 18:04
Лубянская многоходовочка?