Неизвестные от имени «ИГ» распространили в соцсетях и мессенджерах видео с призывом убивать российских правозащитников

Неизвестные от имени «Исламского государства»* распространили в социальных сетях и мессенджерах видео с призывом убивать российских правозащитников. Пользователи, впрочем, сомневаются в подлинности записи.

В ролике, который длится около полутора минут, запечатлены четверо вооруженных пистолетами и ножами людей в масках и камуфлированной одежде на фоне флага «Исламского государство». Люди, выступающие от имени боевиков одного из подразделений группировки – «Вилаят Кавказ» – обращаются к своим последователям, призывая убивать известных российских правозащитников – чтобы создать напряженную ситуацию перед выборами президента. Люди, называющие себя сторонниками ИГИЛ, дают понять, что вне зависимости от того, кто будет исполнителями преступлений, общественность сойдётся во мнении, что за убийствами стоят Рамзан Кадыров и Владимир Путин. Напомнили авторы обращения и о давлении США и ЕС на Россию в связи с задержанием главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Негативная реакция Запада играет на руку боевикам «Исламского государства», – утверждается в видеозаписи.

Эксперты, опрошенные изданием «Кавказский узел», сомневаются в подлинности распространенного ролика. Сами правозащитники не исключают, что видео могло быть снято как при содействии российских силовиков, так и руководства Чечни.

*организация запрещена в России